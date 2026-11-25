IT之家 11 月 25 日消息，荷兰科技媒体 Galaxy Club 昨日（11 月 24 日）发布博文，报道称三星正在酝酿三折叠手机继任者（上市后预估名为 Galaxy Z Trifold 2），内部开发代号为 Q9m，预估将于 2027 年发布，基于 Galaxy Z Fold9 系列折叠手机开发。

IT之家注：三星于 2025 年首次推出 Galaxy Z Trifold，采用三块屏幕面板和两个铰链。不过初代 Trifold 被视为较为实验性的产品，仅在韩国等少数市场发售，并未进入欧洲等更广泛的市场。

型号方面，初代 Trifold 的开发代号为 Q7m，基于 Galaxy Z Fold7（代号 Q7）的硬件平台；如今出现的 Q9m，则很可能对应基于 Galaxy Z Fold9 Ultra（代号 Q9）打造的新一代三折叠设备。

发布日期方面，该媒体指出 Galaxy Z Fold9、Z Fold9 Ultra 及 Flip9 预计将在 2027 年夏季发布。若三折叠新机同步亮相，其正式上市时间可能也在 2027 年下半年；但考虑到产品复杂度、铰链可靠性和成本，三星也可能选择更谨慎的节奏。