英伟达的 DLSS 5 技术一经推出，便受到了广大玩家的追捧，不少民间大神将 DLSSNR 的 DLL 提取出来，做出了自制版的 DLSS 5“外挂”，玩家们研究发现一些游戏中自制版 DLSS 5 的效果很不错，甚至画面表现可以用惊艳来形容。

不过问题在于，没有 NVIDIA 和游戏官方的联合调校，玩家手搓参数的 DLSS 5 效果并不稳定，部分游戏调过了容易出现恐怖谷效应，而在优先考虑画质的前提下，性能帧数和游戏体验又难以兼顾。

因此，很多玩家都希望自己喜欢的游戏能够尽快适配 DLSS 5。出乎意料的是，2026 年 11 月 23 日，国产开放世界武侠动作 RPG 游戏《燕云十六声》首批适配了 DLSS 5 技术。相比传统的 3D 渲染管线，DLSS 5 引入了核心的“3D 引导神经网络渲染”技术，从根本上重塑了画面的渲染逻辑。它并非凭空生成画面，而是以游戏引擎已渲染的帧作为基础，通过 AI 精准识别场景中的材质、光源与物体，重建出更为真实的光照与材质细节。

这一过程不仅算力消耗极低，其 DLSS 超分辨率功能也可借助该神经网络进行渲染。最关键的是，它能在完全不改变原有美术设定的前提下，用 AI 补足因性能限制而缺失的画面细节，真正实现了“四两拨千斤”的画质飞跃。

作为一款有着在线模式和持续内容更新的网游，《燕云十六声》的游戏热度非常高，甚至在国外都火到破圈，其美术和画面表现力也十分出色，这让我们非常好奇，有了 DLSS 5 神经网络渲染的加持，《燕云十六声》的画面表现力更上一层楼？官方调校的 DLSS 5 是否也会有 AI 味？性能表现又能否让主流玩家接受？本期评测IT之家带你一探究竟。

一、测试平台

为了给玩家朋友们提供具有价值的性能参考，IT之家组建了一台基于 AMD 锐龙 7 9800X3D 处理器的七彩虹橘舍全家桶主机。

具体硬件配置如上图所示。

显卡方面，我们选用七彩虹 iGame RTX 5080 Vulcan OC、COLORFIRE RTX 5070 Ti 橘影橙 16G、COLORFIRE RTX 5070 橘影橙 12GB 三款显卡，在 2K 和 4K 分辨率下，对《燕云十六声》的 DLSS 5 画质和性能表现进行实测。

为了获得更好的游戏体验，我们采用了 26H2 最新版本的 Windows 11 系统。

显卡驱动上，本次测试基于 621.24 版本的 GeForce Game Ready 驱动程序，该驱动为《燕云十六声》的 DLSS 5 进行了专属适配优化。

二、画面效果

展现 DLSS 5 的游戏画面之前，首先我们来了解一下《燕云十六声》的 DLSS 5 部分的画质选项有哪些。

IT之家这次测试的是支持 DLSS 5 版本的《燕云十六声》先行体验版，进入游戏后画面设置中会增加一个神经渲染板块，玩家开启 DLSS 神经渲染功能后便顺利启用了 DLSS 5，该功能会从色调强度、结构强度和角色强度 3 个方面提升画质表现。

借助 GeForce RTX 50 显卡的强大算力，它可以支持自然的皮肤次表面散射效果、发丝与植被的真实透射效果，以及层次更丰富的接触阴影，并在建筑、室内外场景方面带来更真实的光照表现和材质效果。

DLSS 5 OFF

DLSS 5 ON

先看室外的表现，打开 DLSS 5 之后画面的色彩饱和度和对比度降低了不少，更接近人眼在真实世界中看到的颜色。

左：DLSS 5 OFF，右：DLSS 5 ON

左：DLSS 5 OFF，右：DLSS 5 ON

同时，DLSS 5 还改善了原本浓郁色彩下，局部细节能见度低的问题。比如场景中左下角的草丛以及右上角的山体细节，关闭 DLSS 5 时原本的色调太过浓郁，反而让物体原本的细节发糊或者看不清。

左：DLSS 5 OFF，右：DLSS 5 ON

竹子的细节上，开启 DLSS 5 之后竹子的反光更加真实，竹子表面经过风雨洗礼留下的表皮剥落、发白等痕迹也栩栩如生。

DLSS 5 OFF

DLSS 5 ON

另一组室外场景中，画面变化一眼就能察觉，除了对色彩表现的改善外，DLSS 5 对于建筑和路面细节的还原也更加真实。

左：DLSS 5 OFF，右：DLSS 5 ON

左：DLSS 5 OFF，右：DLSS 5 ON

该场景中，建筑材质细节更加丰富清晰、阴影过渡更加柔和、顺便“中和”掉了光照对于人物衣服的刺眼高光，而碎石路在增强细节表现的同时，阴影表达使得观感更加立体和层次，不会给人感觉很重的贴图感。

DLSS 5 OFF

DLSS 5 ON

再看这组室内，DLSS 5 能够展现更真实的光影和正确的光照逻辑，光线与室内物体的关系更加明确。

左：DLSS 5 OFF，右：DLSS 5 ON

比如正对着窗口的桌面，关闭 DLSS 5 时桌面几乎没有光照，而完全逆光的侧面反而更亮，能够看到更多雕刻的图案纹理。开启 DLSS 5 之后，桌面被照射得更亮，应该更黑的侧面也黑得下去。

左：DLSS 5 OFF，右：DLSS 5 ON

窗户右侧这里，关闭 DLSS 5 时场景的光比关系不太对，主角的头发和衣服上黑色部分已经快要融入前方的柱子当中看不清了，开启 DLSS 5 后柱子的亮度更高，即使人物站在柱子面前也能很好区分人物的轮廓和头发、衣服，主角手臂上的衣服纹理褶皱同样更加立体。

左：DLSS 5 OFF，右：DLSS 5 ON

至于地毯和凳子的光照效果和纹理细节孰优孰劣，也是一眼就能分辨。

左：DLSS 5 OFF，右：DLSS 5 ON

如果我们让主角侧身站在窗前，就会发现 DLSS 5 对于人物的光照有多还原。在 DLSS 5 加持下，主角脸部的光线不仅更加柔和，阴影和亮度的关系也很真实，脸部轮廓被很好地勾勒出来，不像关闭 DLSS 5 时有种假亮和不够立体的“网游味”。DLSS 5 下主角头发的反光和衣衫的高光，让人物与场景更好的“分离”，更立体也更自然。

DLSS 5 OFF

DLSS 5 ON

如果是光线穿透力强的黄昏时分，室内场景下开关 DLSS 5 的画面差距则会更加明显。

DLSS 5 OFF

DLSS 5 ON

说到人物，DLSS 5 能够更丰富人物面部的肌肤纹理，光影过渡以及褶皱等细节信息，活人感加倍；关闭 DLSS 5 有种自带磨皮美颜的“美”，也就是大家说的小白脸。

左：DLSS 5 OFF，右：DLSS 5 ON

放大来看差距真的有点大，只不过我们为了展现差距上限，将角色强度选项的数值直接拉满，显得主角比较“沧桑”，大家实际游戏时可以根据自己的接受程度适当调节这个选项，尤其是在你玩女号的情况下。

当然，头发部分的差距也不小，开启 DLSS 5 之后头发整体更加立体，不再“细、软、塌”，而且发丝的细节也是纤毫毕现。

左：DLSS 5 OFF，右：DLSS 5 ON

不仅如此，DLSS 5 的效果还与游戏中的天气条件，光照角度密切相关，比如上组场景中天气由晴转阴后，我们回了个头，突然发现远处的竹子和围栏比主角头发的差距还要大。

总体而言，打开 DLSS 5 之后，物体本身的细节更丰富、光影和轮廓更加立体丰满，环境光照更真实，远景和局部画面细节也会因真实的颜色表达，多出不少原本被调色遮盖的细节。对于《燕云十六声》这样的网游而言，DLSS 5 很好弥补了原有技术力局限导致的画面“网游感”，同时也不会因过度锐化或光影反差产生很浓的 AI 味，所有的调校都恰到好处。

三、性能表现

大家玩游戏都想追求最好的画质，但画质拉满也意味着设备性能压力越大，所以接下来我们就检验一下开启 DLSS 5 之后，主流玩家是否还能高帧畅玩，考虑到 3 张参测显卡的定位及配套平台水平，这里我们主要测试了 4K 和 2K 分辨率下的性能，画质统一使用最高档极致画质。

先说压力最大的 4K 分辨率，无论是 DLAA 原生还是开启 DLSS 超分辨率质量档，3 张卡都难以稳定 60 帧的基本流畅水平，RTX 5080 虽然在 DLSS 质量下能够跑到平均 62 帧，但 DLAA 和 DLSS 质量下的 1% Low 肯定不到 60 帧。

RTX 5070 Ti 和 RTX 5070 最严重的问题则在于游戏延迟，RTX 5070 Ti 的 DLAA 设置平均延迟在 72ms，RTX 5070 则达到了 88ms，转动镜头和高速战斗时那种严重的拖影和迟滞感又非常影响体验。

好在，有了 DLSS 帧生成的支持，即使只采用 DLSS 质量 + 2 倍帧生成这种画质优先的选择，3 张显卡的游戏帧数和 1% Low 都可以顺利稳定在 60 帧以上，游戏延迟也都压在 50ms 以内，完全可以接受。

在最高 6 倍帧生成下，3 张卡都可以跑到 160 帧以上的游戏帧数，至少也能喂饱 4K + 160Hz 规格的电竞显示器，但延迟相应也会继续提升到 50ms-70ms 区间，能否接受就看各位自己了。

相对而言 2K 分辨率下的游戏帧数宽裕得多，RTX 5080 和 RTX 5070 Ti 不开帧生成就能流畅运行，打开 DLSS 质量档超分则更加保险，我们建议开启 DLSS 质量，因为游戏延迟能够压在 50ms 以内，对于动作游戏而言操作手感一定会更好。至于 RTX 5070 还是建议至少开启 2 倍帧生成进行游玩，不仅游戏平均帧控制可以破百，1% Low 也在 100 帧左右，玩起来没什么压力。

最高 6 倍帧生成下，3 张卡的平均游戏帧数都突破到 300 帧以上，不过考虑到 60ms 左右的延迟，建议尽量把帧生成选项控制在 3 倍以内，跑个 2K + 240 帧还是洒洒水的。

四、总结

NVIDIA 的 DLSS 5 技术对于《燕云十六声》这款游戏的提升相当有趣，它最实用的地方我觉得可以概括为人物更加立体丰满、画面和光影更加拟真、场景更有意境代入感更强。它最大的意义就是弥补了网游技术力问题所带来的画面“油腻感”，让玩家可以感受到一个更加鲜活和真实的江湖世界。

另一方面，《燕云十六声》本身并未实装光线追踪、路径追踪这类单机游戏中的性能“杀手”功能，因此 DLSS 5 虽然让游戏的性能压力更上一层楼，但借助 DLSS 超分辨率和 DLSS 多帧生成等技术，结合显卡自身定位，完全可以跑满主流 2K 和 4K 分辨率的高刷电竞显示器，玩家朋友们也无需产生性能焦虑，尽情享受这快意江湖便好。

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