IT之家 11 月 25 日消息，在今年 10 月 28 日的华为双十一焕新季 · 全场景新品发布会上，华为董事、终端 BG CEO 何刚发布了华为风驰散热支架。该支架厚度 7.8mm，藏有两个风扇，定价 299 元。

华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东今日发布视频，揭秘了风驰散热支架的技术原理。

这款支架有一个亮点，可以粘住背板光滑表面的手机，但不黏纸张、手掌等粗糙表面物体，可以反复掰下来使用，同时还没有粘胶。

余承东透露，这是因为华为风驰散热支架采用了“壁虎胶”—— 借助壁虎脚掌的原理，在小小的板面上塞入了近 40 万个吸盘。而在这支架里，华为还藏了两个指甲盖大小的风扇 —— 压电陶瓷风扇。

据介绍，压电陶瓷风扇没有扇叶，靠的是陶瓷上下高速振动产生风（一秒可振动 29,000 次）。通过压电陶瓷风扇，华为风驰散热支架喷口峰值风速达 30m/s。

此外，该支架自带电池，在 1 档风量下，可以提供两个半小时的续航（有线无线都能充，手机充电充满后，会自动给支架充电）。

IT之家附华为风驰散热支架亮点一图知如下：

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