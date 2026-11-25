IT之家 11 月 25 日消息，Gucci 今年 5 月在纽约时代广场举办 GucciCore 时装秀，目前该公司已将这场时装秀制作为空间视频，用户可以通过 Apple Vision Pro 上的 Gucci App 免费观看这场时装秀。

Gucci 一向擅长营销，但此次 GucciCore 沉浸式视频的上线似乎没有得到足够重视，宣传力度有限，官方仅发布了一张表现平平的图片，画面主要展示时代广场的数字广告屏幕，既没有清晰呈现 T 台，也没有展示时装本身，仅能隐约看到现场人群。尽管沉浸式视频制作精良，但宣传内容并未充分说明这项体验的吸引力。

外媒 UploadVR 评测人员上手试玩获悉，视频录制位置位于媒体记者排，多名嘉宾入场时会通过眼神交流、挥手，甚至飞吻等方式与镜头进行互动。在时装秀开始后，用户即可身临其境地欣赏户外 T 台上的 Gucci 时装模特，空间视频允许用户自由转动头部，观察模特从面前走过，欣赏服装的设计、纹理和动态细节。

评测人员表示，这场 GucciCore 时装秀空间视频版本值得 Apple Vision Pro 用户体验一番，但相应视频在宣传推广、镜头切换和现场声音设计等方面仍有改进空间。评测人员称自己“更希望自己能始终坐在一个固定位置观看，同时听到轻微的城市环境声和周围人群声，再配合恰当的音乐混音，以获得更强的沉浸感”。