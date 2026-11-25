IT之家 11 月 25 日消息，网易云音乐宣布，与索尼音乐娱乐达成多年期版权合作。

IT之家注意到，网易云音乐在 2026 年内完成了与全球三大唱片公司的全部新一轮版权续签。

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环球音乐集团、索尼音乐娱乐和华纳音乐集团被业界称为全球三大唱片公司。按全球市场份额计算，环球音乐约占三分之一，索尼音乐约占 25%，华纳音乐约占 20%。

索尼音乐娱乐旗下拥有哥伦比亚唱片（Columbia Records）、RCA Records、Epic Records、Arista Records 等多个厂牌。网易云音乐与索尼音乐的合作可追溯至 2021 年 5 月，双方当时达成直接数字分销协议，将索尼音乐旗下作品引入中国内地市场，合作范围涵盖音乐分销、在线 K 歌、音乐短视频等。

作为本次续签的对照，网易云音乐与环球音乐集团于 2026 年 1 月 20 日宣布达成中国地区多年期战略版权合作，网易云音乐将在其流媒体平台及关联数字产品上分销环球音乐的全球录音曲库，涵盖环球旗下厂牌签约、发行和分销的中国本土及国际艺人作品，曲目数以百万计。

2026 年 7 月 16 日，网易云音乐与华纳音乐集团续签多年期战略合作，双方合作从华纳录音及词曲版权库的分销，扩展到全球艺人推广与文化交流，以及音频流媒体之外的多媒体内容合作。