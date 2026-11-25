IT之家 11 月 25 日消息，PS5 原厂散热设计本不算理想，高负载噪音大，积灰后还容易过热。《GTA 6》发售之后大量玩家都要给主机清灰、重涂导热硅脂。瑞士 YouTube 技术博主尼科（Nico）想要一劳永逸解决问题，以精细的手艺，打造了一台完全定制化的 PS5。

这台改装成品以 PS5 Pro 为核心，搭配追风者 XT V3 机箱、小型 NZXT 电源、联力 Hydroshift II 360 毫米一体式水冷，风扇配置相当充裕。

PS5 并不使用标准 ATX 电源，但整机只需要 12V 供电。尼科把两根 PCIe 供电线拆开，分离正负极，并联焊接到 4.5 毫米线缆和接线端子上，直连主机主板。机箱开机键接线短接 PS_ON 与 ATX 引脚，原理和 PC 玩家熟知的回形针开机法一致，改造完成后依旧可以用手柄正常开机。

这个项目初代版本采用分体水冷，水泵接入 PS5 原生 PWM 风扇调速信号，结果水泵转速过高，不符合他对精细控制的要求，于是重新设计。

改版后他选用联力 Hydroshift II 360mm LCD 一体式水冷，这款水冷只要电源通电就能工作。尼科很喜欢它自带旋钮：左转切换屏幕显示内容，右转调节 RGB 灯光。

风扇选用乔思伯型号，包含正压和反吹版本，反吹风扇负责进风；风扇由一款来自速卖通的第三方遥控控制器驱动，控制器接电源 SATA 口。机箱 USB‑C 接口也直接接线连到 PS5 主板。

整个项目最耗时间的是自制 3D 打印件，包括 I/O 挡板、主板支架、水冷冷头固定架。尼科原本没有 CAD 绘图基础，初代加上改版前后一共花了 80–120 小时调试；他认为熟练人员复刻只需要 20–30 小时。

成本方面，这套改装性价比很低。因为等于前后做了两套方案，包含失败的打印件在内总投入约 800–1000 瑞士法郎（IT之家注：现汇率约合 6,411 至 8,014 元人民币）。如果直接用定稿零件清单和打印文件复刻，估算成本大约 375 美元（现汇率约合 2,504 元人民币）。

尼科在自己的 YouTube 频道放出了改造教程，不过最新版本的视频暂时还没有上传。这套干净利落的改装方案也收获了不少好评。