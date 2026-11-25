IT之家 11 月 25 日现场消息，在今天下午的 HarmonyOS 创新技术沟通会上，华为 Fellow、鸿蒙首席科学家陈海波登台发表了演讲。会上，陈海波重提了鸿蒙系统“一生万物，万物归一”的设计理念。

据陈海波回忆，2016 年，华为公司支持他创立了操作系统内核实验室，并开始着手研发面向万物智联的操作系统底座。当时他和团队在思考如何取名时，借鉴了《道德经》的思想，给新的内核取名为“鸿蒙”。

华为希望鸿蒙能够成为万物智联“一生二，二生三，三生万物”中的“一”，即万物智联的基座。但是光有“一生万物”是不够的，还需要生态能够做到互联互通和统一，即设计理念中的“万物归一”。

陈海波称，由于初衷的不同，所以鸿蒙的设计跟业界很多移动终端操作系统是天生不同的。

IT之家在沟通会现场了解到，传统 OS 架构存在生态割裂的情况，于是华为设计了元 OS 架构，辅以分布式互联，让大大小小的设备实现了“车同轨，书同文”的效果。

陈海波表示，经过十多年的努力，鸿蒙在业界率先打通了手机、电脑、平板等移动生态，而通过开源鸿蒙又打通了移动生态和物联网生态。

参考IT之家此前报道，在 2021 年 6 月，华为正式发布了 HarmonyOS 2 操作系统，slogan 为 ——“一生万物，万物归一”。时任华为消费者业务总裁的余承东表示，无论设备大小，只需一个系统就可以覆盖内存小到 128K，大到 4GB 以上等大大小小的智能终端设备。

同时，HarmonyOS 采用分布式技术，可以让用户自由组合硬件，将多终端融为一体，让消费者像使用一台设备一样简单。

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