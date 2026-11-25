IT之家 11 月 25 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，极氪 8X 纯电版完成申报。

IT之家注意到，本次申报的极氪 8X 是极氪 8X 序列下的纯电动版本，车辆定位纯电动多用途乘用车，车身长宽高分别为 5100mm、2000mm、1780mm，轴距为 3069mm，前轮距 1732mm、后轮距 1745mm，前悬 / 后悬尺寸为 943mm/1088mm，接近角 / 离去角为 20°/22°，整备质量在 2760kg 至 2915kg 区间，总质量为 3365kg/3465kg，搭载 5 座或 6 座两种座椅布局。

动力层面，该车搭载型号为 YS220XYG01、TZ230XYC04 的双电机组合，两台电机均由衢州极电电动汽车技术有限公司提供，单电机功率分别为 310kW、370kW，综合系统功率可达 680kW，最高车速为 260km/h；储能装置为三元锂离子电池，单体与总成均由时代吉利（四川）动力电池有限公司生产。底盘方面采用承载式车身结构，配备 ABS 防抱死制动系统（IPB 型，博世汽车部件 (苏州) 有限公司生产），可选装 ETC 车载装置，标配汽车事件数据记录系统 (EDR)。

配置选装方面，该车可选择不同样式轮辋（搭配 255/50R21、275/45R21、275/40R22 三种规格轮胎），同时可按需选装后视镜底座、后保险杠侧饰条、门板下饰条、裙板装饰板、前徽标、尾部字标、窗框饰条、行李架及门把手饰条、后保险杠下本体与饰条、牵引专用装置（安装后不影响车辆长度）、电动踏板、车身同色 / 黑色前格栅、后补盲激光雷达、前摄像头、前补盲激光雷达、前保险杠下本体及下饰条、三目摄像头、翼子板摄像头装饰罩、车身同色轮眉等配置，准拖挂车总质量可选 2000kg 或 0kg。

以下为汽车参数详情：

▲ 纯电版