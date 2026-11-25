IT之家 11 月 25 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，零跑 C11L 纯电版、增程版完成申报。

IT之家注意到，本次申报的零跑 C11L 提供纯电动、插电式增程混合动力两种动力版本。车尾标识明确显示销售型号为 C11L，整体车身尺寸完全一致，长 5010mm、宽 1976mm，高度有 1680mm、1690mm 两种规格，轴距为 3000mm，额定载客 5 人，轮胎规格涵盖 235/55R20、255/50R20、235/50R21、265/45R21 四种可选，最高车速均为 190km/h，两款车型均配备 ABS 防抱死制动系统与汽车事件数据记录系统（EDR），可选装 ETC 车载装置、不同样式轮辋、卡钳、天幕以及单色车身。

纯电动版本型号为 FZ6500BEVC11LA，整备质量为 2330kg、2355kg 两种规格，总质量 2840kg。动力方面搭载湖州凌昇动力科技有限公司生产的 TZ220QY056 驱动电机，额定功率 102kW，峰值功率 240kW。储能装置为磷酸铁锂蓄电池，单体供应商包含江苏正力新能电池技术股份有限公司、湖北亿纬动力有限公司，电池总成由凌骁能源科技（武义）有限公司生产。

插电式增程混合动力版本型号为 FZ6500REEVWC11LB，整备质量 2398kg，总质量 2885kg，排放依据 GB18352.6-2016 国 Ⅵ 标准。增程器采用重庆小康动力有限公司生产的 L15T 型 1.5T 发动机，排量 1496ml，额定功率 97kW，最大净功率 95kW。驱动系统采用前后双电机布局，前电机额定功率 65kW、峰值功率 100kW，后电机额定功率 80kW、峰值功率 210kW。储能装置同样为磷酸铁锂蓄电池，单体供应商包含合肥国轩高科动力能源有限公司、中凌新能源科技（浙江）有限公司，电池总成同样由凌骁能源科技（武义）有限公司生产，支持外接充电。

以下为汽车参数详情：

▲ 纯电版

▲ 增程版