IT之家 11 月 25 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，MG 07T（名爵 07 旅行版）完成申报。

IT之家注意到，本次申报的 MG 07T 与在售的 MG 07 轿车版保持同一平台与同源设计语言，但车尾改为旅行 / 猎装造型，增加了车顶行李架，整体更偏向“瓦罐”姿态。

新车长宽高分别为 4889 / 1900 / 1487mm（部分版本为 1485mm / 1478mm），轴距 2825mm，定位中型纯电 / 插混旅行车，整备质量介于 1780-1915kg 之间，核定载客 5 人。

动力方面，本次申报共出现 3 个版本：

1. 磷酸铁锂纯电版（CSA7006TBEV3） ：前轴永磁同步电机额定功率 78kW、峰值功率 176kW ，最高车速 200km/h，储能装置由时代上汽提供单体、上汽动力科技（郑州）提供总成；

2. 三元锂纯电版（CSA7006TBEV2） ：电机额定功率 62kW、峰值功率 235kW ，最高车速 200km/h，电池单体由宁德时代 / 江苏时代供应，总成为上汽时代动力提供；

3. 1.5T 插混版（CSA7156TFCHEV1）：1.5T 发动机（型号 15FHC）排量 1498mL、最大功率 82kW（最大净功率 80kW），驱动电机额定 88kW、峰值 152kW，最高车速降至 170km/h，满足国 VI 排放，允许外接充电。

外观上，新车延续 MG 07 的贯穿式尾灯、无框车门与低趴溜背线条，车尾带有全新的“07T”型号标识与“上汽集团”字样。轮拱位置带有翼子板饰板可选，并有多种轮辋、卡钳配色及隐私玻璃选装。

此外，新车可选装车顶激光雷达，对应更高阶的智驾方案；同时支持牵引专用装置（准拖挂车总质量最高 1000kg），并可选装 ETC 车载装置，全系配备 ABS 与 EDR 汽车事件数据记录系统。

以下为汽车参数详情：

▲ 磷酸铁锂纯电版

▲ 三元锂纯电版

▲ 插电混动版