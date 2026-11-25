IT之家 11 月 25 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，极狐阿尔法 T7 换电版完成申报。

本次申报的车型为极狐 (ARCFOX) 阿尔法 T7 换电式纯电动多用途乘用车，由北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司生产制造，车辆长宽高分别为 5020mm / 1996mm / 1685mm，轴距为 3040mm，额定载客人数为 5 人，最高车速可达 180km/h。

IT之家注意到，动力方面，该车搭载湖南中车时代电驱科技有限公司生产的驱动电机，电机额定功率 73kW，峰值功率 227kW；储能装置为宁德时代供应的磷酸铁锂蓄电池，由宁德时代新能源科技股份有限公司提供单体、宁德时代（江苏）新能源科技有限公司提供总成。值得一提的是，该产品销售时可依据国家相关部门的规定实行车电分离的销售模式。

选装配置层面，新车可选装不同样式轮辋、不同颜色制动卡钳、左右翼子板装饰件上部摄像头、后视镜下部摄像头、车顶前部激光雷达、车顶后扰流板摄像头、前风窗上部摄像头与激光雷达组合、主动进气前格栅、散热器防护网、后视镜下部麦克风、前保超声波雷达、车顶后尾翼等部件，同时可选装 ETC 车载装置，车辆标配汽车事件数据记录系统（EDR）。

以下为汽车参数详情：

▲ 极狐阿尔法 T7 换电版