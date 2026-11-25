IT之家 11 月 25 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，零跑全新大五座旗舰 SUV DX 完成申报。

IT之家注意到，本次申报的零跑 DX 车尾带有 LEAPMOTOR 品牌英文标识与「DX」字样，整体为大五座中大型 SUV 造型，车尾配备贯穿式尾灯组，后包围带有银色防擦护板与红色反光条，整体风格偏稳重旗舰取向。

车身尺寸方面，零跑 DX 的长宽高分别为 5151/1999/1775mm（1795mm），轴距为 3110mm，前悬 / 后悬为 950/1091mm，前轮距 1710mm、后轮距 1715mm，接近角 / 离去角均为 18 度，额定载客人数为 5 人，采用承载式车身结构。

动力部分，本次申报共包含四款配置版本，其中两款增程版本均搭载极光湾科技有限公司生产的 BHE15-GFT 型号 1.5T 发动机，发动机最大净功率为 95kW，匹配前后双电机，前电机额定功率 65kW、峰值功率 100kW，后电机额定功率 88kW、峰值功率 200kW，电池为宁德时代供应的磷酸铁锂蓄电池，由凌骁能源科技（武义）有限公司完成电池总成装配，最高车速为 180km/h，整备质量分别为 2500kg/2675kg。

两款纯电版本均搭载宁德时代（河南）新能源科技有限公司供应的磷酸铁锂电池，电池总成同样由凌骁能源科技（武义）有限公司生产：三电机版采用前、后左、后右三电机布局，三台电机峰值功率均为 180kW，最高车速达 200km/h，整备质量 2785kg；双电机版前电机峰值功率 180kW，后电机峰值功率 230kW，最高车速为 180km/h，整备质量 2725kg。

轮胎配置方面，该车可选择 265/45R21、275/40R22 两种规格轮胎，同时支持不同样式轮辋选装，纯电双电机版还可选装不同样式前组合灯，全系车型均可选装 ETC 车载装置，配备欧摩威汽车系统（上海）有限公司生产的 MKC2L 型号 ABS 防抱死制动系统，并标配汽车事件数据记录系统（EDR）。

以下为汽车参数详情：

▲ 纯电三电机版

▲ 纯电双电机版

▲ 增程版（1775mm 高）

▲ 增程版（1795mm 高）