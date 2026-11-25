IT之家 11 月 25 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，岚图汽车全新中大型 MPV 岚图梦想家 8 完成申报，涵盖纯电动、插电式混合动力共三款车型。

IT之家注意到，本次申报的岚图梦想家 8 车尾带有“梦想家 8”标识，整体采用简约方正的 MPV 车身造型，配备贯穿式尾灯组，后包围下方设有红色反光饰条，整体风格偏向家用与商务兼顾的定位。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 5260/2008/1780-1805mm，轴距为 3150mm，采用 7 座布局，轮胎规格提供 255/55R19、255/50R20 两种选择。配置上，新车可选装双色车身、前格栅样式、前格栅饰条、不同轮辋，全系配备 ABS、汽车事件数据记录系统（EDR），并可选装直接供电式 ETC，最高车速均为 200km/h。

动力部分，纯电版车型搭载前后双电机，峰值功率分别为 175kW、230kW，配备三元锂离子蓄电池，电池由宁德时代旗下多家公司供应；两款插混版车型均搭载 1.5T 发动机（型号 DFMC15TE3，最大功率 110kW），其中一款双电机峰值功率为 210kW、160kW，配备磷酸铁锂电池，另一款双电机峰值功率为 150kW、230kW，配备三元锂电池，两款插混车型均支持外接充电。

以下为汽车参数详情：

▲ 纯电版

▲ 插混版（磷酸铁锂电池）

▲ 插混版（三元锂电池）