IT之家 11 月 25 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，零跑 C19 增程版与纯电版完成申报。

本次申报的零跑 C19 车身尺寸为长 5128mm、宽 1972mm、高 1770mm（选装配置时为 1765mm），轴距 3000mm，定位中大型 SUV。车尾右侧标注有「C19」字样，左侧为「零跑」中文标识，中部为「LEAPMOTOR」英文标识，采用贯穿式尾灯设计。

▲ 零跑 C19 增程版

IT之家注意到，零跑 C19 增程版搭载重庆小康动力型号为 L15T 的 1.5T 四缸增程器，排量 1496ml，发动机额定功率 97kW，最大净功率 95kW，系统最高车速 180km/h。增程版采用前后双电机四驱布局，前电机额定功率 65kW、峰值功率 100kW，后电机额定功率 80kW、峰值功率 210kW。

增程版提供两个申报型号，其中型号 FZ6510REEVWC19C 仅提供 6 座布局，整备质量 2360kg，总质量 2860kg，配备磷酸铁锂电池，电芯由国轩高科或中凌新能源供应，电池总成由凌骁能源科技（武义）有限公司生产，轮胎规格为 235/55R20 或 255/50R20。

另一增程型号 FZ6510REEVWC19A 提供 5 座、6 座、7 座三种座椅布局，整备质量为 2440kg 或 2498kg，总质量为 3000kg 或 3070kg，轮胎规格新增 235/50R21、265/45R21 可选，电芯供应商为湖北亿纬动力或中凌新能源，同时可选装不同样式顶窗玻璃黑边。

▲ 零跑 C19 增程版

零跑 C19 纯电版型号为 FZ6510BEVC19B，搭载湖州凌昇动力科技生产的型号为 TZ220QY056 驱动电机，额定功率 102kW，峰值功率 240kW，最高车速提升至 200km/h。纯电版同样提供 5 座、6 座、7 座布局，整备质量为 2390kg 或 2455kg，总质量为 2960kg 或 3030kg，轮胎规格与增程高配版一致，支持 20 英寸与 21 英寸轮毂选装，电芯供应商为湖北亿纬动力或国轩高科。

▲ 零跑 C19 纯电版

IT之家了解到，三款车型均配备博世汽车部件（苏州）有限公司生产的 IPB 型号 ABS 系统，并标配汽车事件数据记录系统（EDR），可选装 ETC 车载装置与不同样式轮辋。

以下为汽车参数详情：

▲ 增程版（6 座）

▲ 增程版（5/6/7 座）

▲ 纯电版