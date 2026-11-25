IT之家 11 月 25 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，北汽 T700 完成申报。

本次申报的车型由北京汽车集团越野车有限公司生产，隶属于北京牌，定位为插电式增程混合动力运动型乘用车，车尾分别标注“T700”与“北汽集团”字样。根据外观及动力差异，公示中包含两种版本，整体造型延续方正硬派的方盒子设计语言，配备贯穿式尾灯与银色下护板装饰。

IT之家注意到，两种版本的三围尺寸均为长 4973mm、宽 2019mm，轴距同为 3050mm ，额定载客 5 人。基础版本高度为 1930mm，整备质量 2410kg，最高车速 180km/h；高配版本高度略降为 1910mm，整备质量提升至 2700kg，最高车速达到 200km/h，同时可选装牵引专用装置（电连接头、拖钩孔），准拖挂车总质量最高 2000kg。

动力方面，两款车型均搭载由北京汽车动力总成有限公司生产的 A156T3 型 1.5T 增程器，排量 1498ml，发动机额定功率 115kW、最大净功率 110kW，满足国 Ⅵ 排放要求。区别在于：基础版采用单电机后驱布局，驱动电机峰值功率 200kW，储能装置为蜂巢能源科技（盐城）有限公司供应的磷酸铁锂蓄电池；高配版升级为前后双电机四驱，前电机峰值功率 165kW、后电机峰值功率 200kW，储能装置更换为蜂巢能源科技股份有限公司供应的三元锂离子蓄电池。

此外，两款车型均允许外接充电，配备 EDR 汽车事件数据记录系统，可选装 ETC 车载装置与不同样式轮辋，轮胎规格提供 255/60R20 与 275/45R22 两种选择，ABS 系统由博世汽车部件（苏州）有限公司提供。

以下为汽车参数详情：

▲ 磷酸铁锂单电机版

▲ 三元锂双电机牵引版