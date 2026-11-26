IT之家 11 月 26 日消息，市场研究机构 Counterpoint Research 于 11 月 24 日发布博文，报道称 2026 年第三季度拉丁美洲智能手机出货量同比下降 24%。这是该地区自 2015 年以来第二低的季度出货量，仅次于 2020 年第二季度疫情封锁期间。

报告认为，下滑的主要原因有三个。一是内存供应短缺，二是由此引发的手机涨价，三是中国品牌把更多供应优先分配给国内和亚洲市场。

Counterpoint 首席分析师 Tina Lu 表示，消费者支出趋于谨慎。许多人在涨价后推迟换机，或者转向维修。她说，本季度相对的赢家是在内存危机爆发前就锁定供应的品牌。

从厂商看，三星继续排名第一，市场份额为 35%。其出货量下降 15%，远好于市场平均水平，份额提升 4 个百分点。三星在入门机型和高端 Galaxy S 系列上供货最充足，并靠积极的折扣维持线上线下渠道的存在感。

摩托罗拉位居第二，出货量下降 23%，与大盘基本持平，份额保持稳定。苹果跌幅最小，仅下降 10%，排名上升一位至第四。苹果消化涨价的能力较强，供货充足，季度末又发布了 iPhone 18 Pro 系列。

中国品牌受冲击更大。小米出货量下降 34%，是前五大品牌中跌幅最大的，目前以 14% 的份额位居第三。荣耀下降 27%。拉美小型市场曾是荣耀的增长引擎，本季度受冲击最重，供应受限也拖慢了它在阿根廷的拓展。

对于后市，Counterpoint 称，涨价幅度超过了厂商和零售商的折扣力度，不少消费者选择等待 11 月促销和假日季。预计 2026 年第四季度价格趋稳、季节性需求回归，降幅将收窄。

IT之家附上参考地址

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。