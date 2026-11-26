IT之家 11 月 26 日消息，据 ABC7 New York 网站 11 月 25 日报道，当地时间 11 月 24 日，美国纽约州州长凯西・霍楚尔（Kathy Hochul）签署法案，暂停具备联网与 AI 对话能力的玩具在该州的制造、分销和销售，期限为 5 年。

据官方公布信息，该法案针对内置互联网接入、集成 AI 能力的毛绒玩偶与玩具。霍楚尔称，这类玩具可以让任何年龄段的儿童与软件对话，而运行时的安全管控“极少”。

IT之家从报道获悉，这一消息在哈莱姆区一家名为 Grandma's Place 的玩具店宣布。霍楚尔表示：“家长们，当你们在外给孩子挑选节日礼物时，我希望你们把这句话听清楚 —— 这是一个警告：市面上有些玩具可能伤害你们的孩子。”

霍楚尔称，技术迭代速度很快，法律必须同步调整才能跟上节奏。

支持者认为，AI 玩具已经引发儿童安全方面的担忧。哈莱姆区居民、组织“母亲反对媒体成瘾”（Mothers Against Media Addiction）成员穆娜・希文（Muna Heaven）表示，家长和孩子希望这类玩具“好玩”，同时还有“一条底线预期”—— 它们应当是安全的。

希文称，该组织整理到的案例包括 AI 聊天玩具输出不当或与性相关的对话，以及危险建议，其中包含“如何找到刀具”的指引。“不幸的是，年轻人被 AI 驱动的玩具伤害的例子太多了。”

Grandma's Place 由退休教师道恩・哈里斯 - 马丁（Dawn Harris-Martine）创办，熟客称她为“Grandma Dawne”。她表示，将继续为孩子和家庭提供“没有 AI”的环境。“不要塞给孩子一台 iPad 就自己走开、让他坐在那里玩，要在场，把手机放下。”

据官方公布信息，该暂停令覆盖制造、分销与销售三个环节，期限为 5 年；对不遵守法案的玩具制造商，处罚上限为每日 15,000 美元（IT之家注：现汇率约合 10 万元人民币）。

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