IT之家 11 月 26 日消息，国家医保局今日宣布，依托全国统一医保信息平台，开发“连续用药管理”功能，帮助参保人便捷查询个人用药情况、购药记录，范围覆盖全国所有定点医疗机构和定点零售药店，并支持按年度、购药机构、购药渠道等多维度筛选。同时，参保人在就医时，还可授权接诊大夫查看本人的既往用药情况。

IT之家查询获悉，参保人可通过国家医保局微信公众号、国家医保服务平台 App、国家医保服务平台支付宝小程序、国家医保服务平台微信小程序使用此服务。

一、国家医保局微信公众号操作指引：

打开国家医保局微信公众号，点击“我的医保”—“连续用药”— 可查询详细用药概览。

二、国家医保服务平台 App 详细操作流程：

1.打开国家医保服务平台 App，登录后首页点击“连续用药管理”。

2.查看用药概览。进入连续用药管理页面，页面顶部展示购药次数、药品品种数量、购药机构数量、涉及诊断疾病数量汇总，并统计自然年内药品总费用（也可筛选历年汇总）。

3.查看购药记录。连续用药管理页面按时间线完整呈现每一次门诊、住院及药店购药的用药结算记录，可以查看就诊机构、科室、主诊断、药品名称、收费项目等级、规格用量及费用明细。

4.筛选购药记录。点击年度、就诊机构、购药渠道（门诊 / 住院 / 药店 / 其他）可以进行多维度筛选，快速定位所需购药记录。

官方提示：本连续用药数据由全国各参保地医保结算系统归集，数据更新频率为 T+1，如有遗漏请联系参保地医保经办机构。