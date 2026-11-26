IT之家 11 月 26 日消息，全球首富埃隆 · 马斯克旗下神经科技公司 Neuralink 今天（11 月 26 日）宣布，已获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，正式启动名为 LINK 的关键性临床试验。

这是美国首个针对可植入式脑机接口设备的关键性试验，标志着该公司从早期可行性研究进入后期临床评估阶段，也为未来申请产品上市许可奠定基础。

IT之家注：关键性临床试验（pivotal trial）是医疗器械临床开发中用于系统性、决定性地验证安全性与有效性的后期研究。关键性试验常被类比为药物研发中的三期试验，因为二者都承担着为上市申请提供核心临床证据的任务。

阶段 主要目的 典型特征 探索阶段 首次用于人体、验证基本可行性与安全性 人数少、周期短，设备设计可能仍会调整 可行性研究 在接近最终设计的产品上收集初步安全与性能数据 为关键性试验的设计和规模提供依据 关键性试验 用最终产品验证目标人群中的安全性和有效性 样本量经统计论证，数据可支持监管申请 上市后阶段 持续监测长期安全性、有效性和罕见不良事件 产品已获批上市后进行

LINK 试验将聚焦因肌萎缩侧索硬化症（ALS，俗称“渐冻症”）导致严重瘫痪的患者，从而评估 Neuralink 脑机接口系统在更大规模人群中的安全性与有效性。该研究将基于公司此前在超过 30 名参与者身上积累的早期数据，进一步验证 N1 植入芯片和 R1 手术机器人的性能。

N1 植入装置通过记录大脑中负责手部运动区域的神经信号，将使用者“想象”中的肢体动作转换为数字指令。在校准后，使用者可以仅凭意念操作电脑，包括移动光标，以及执行鼠标左键、右键和中键的点击操作。

对于严重瘫痪或丧失语言能力的人群，这项技术有望恢复其使用数字设备的能力，例如发送信息、编写程序、进行三维建模，甚至玩游戏。

Neuralink 于 2023 年 5 月首次获得 FDA 批准开展人体测试，并于 2024 年 1 月在早期 PRIME 研究项目下完成首例人体植入手术。此后，公司持续积累小规模试验数据，验证设备的基础安全性和功能表现。此次 LINK 试验获批，意味着 Neuralink 进入了更接近商业化路径的关键阶段。

官方强调 FDA 此次批准的是临床试验本身，并不等于批准 Neuralink 的脑机接口产品面向公众销售或广泛使用。该公司也明确表示，其设备目前仍属实验性产品，尚未获得 FDA 或其他监管机构的产品上市批准。

关键性试验通常是在较大规模人群中系统评估医疗器械安全性和疗效的研究。若 LINK 试验结果达到监管要求，Neuralink 未来才有可能向 FDA 提交上市申请。