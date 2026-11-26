IT之家 11 月 26 日消息，工信部昨晚发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，华晨宝马 iX5 60L 完成申报。

IT之家注意到，本次申报的华晨宝马 iX5 60L 属于纯电动多用途乘用车，车身长宽高分别为 5141mm / 2000mm / 1744,1732mm，轴距达到 3165mm，整车总质量 3490kg，整备质量 2917kg，额定载客人数为 5 人，车辆最高车速可达 205km/h。

外观方面，新车车尾带有“华晨宝马”和“iX5 60L”标识，采用最新的家族式电动化设计语言。根据配置不同，新车可选择弹簧悬架（对应车身高度 1744mm）或空气悬架（对应车身高度 1732mm），同时标配天窗，可选装车顶饰条、侧风窗饰条、侧围裙边、前保险杠、后保险杠、前组合灯等外观部件。

动力部分，申报车型采用双电机四驱布局，驱动电机型号为 HD1006N0 / HD1003N0，分别由采埃孚电驱动系统（沈阳）有限公司与 BMW AG 提供，驱动电机峰值功率分别为 183kW 和 240kW。车辆搭载三元锂离子电池，电池单体由远景动力技术（河北）有限公司供应，电池总成由华晨宝马汽车有限公司生产。

本次共有两款配置不同的 iX5 60L 车型申报，两者核心尺寸与动力参数基本一致，主要差异在于轮胎规格与选装范围。其中高配版本提供更丰富的轮辋选择，包含 21/22/23 英寸多种规格轮胎：255/50 R21、285/45 R21、275/40 R22、315/35 R22、275/35 R23、315/30 R23，同时可选装制动钳；低配版本则仅提供 21 英寸规格轮胎。两款车型均配备防抱死制动系统（ABS），可选装 ETC 车载装置，并标配汽车事件数据记录系统（EDR）。

以下为汽车参数详情：

▲ iX5 60L 高配纯电版

▲ iX5 60L 低配纯电版