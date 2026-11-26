IT之家 11 月 26 日消息，博主 @数码闲聊站 今日爆料，某厂 S 小迭代透露过是天玑 9 旗舰芯，目前测试 2nm 天玑 9600 Pro，有独家定制增强。

结合该博主此前的爆料习惯，评论区有网友推测新机为 vivo X500s。此前，该博主上个月曾爆料某厂 S 小迭代测试中，选择大屏全能路线，工程机搭载 6.85 英寸 2K+144Hz 四等边直屏，当时这款新机就被认为是 vivo 旗下。

IT之家注意到，目前 vivo 旗下有多款 6.85 英寸的旗舰机型，包括最新发布的 vivo X500 Pro Max、iQOO 16 等。其中，vivo X500 Pro Max 全球首发京东方 Q11 2K 蔡司大师色彩屏，iQOO 16 搭载 6.85 英寸 2K 三星珠峰屏。

作为参考，vivo X300s 手机于今年 3 月发布，售价 4999 元起。该机搭载 6.78 英寸旗舰大直屏、联发科天玑 9500 芯片、蓝图影像芯片 V3+，拥有蔡司 2 亿像素超级主摄、APO 超级长焦，支持胶片滤镜、AI 创作相机等功能。

▲ IT之家开箱：vivo X300s