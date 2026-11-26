IT之家 11 月 26 日消息，科技媒体 Videocardz 昨日（11 月 25 日）披露一份英特尔内部文件，曝光了英特尔下一代 Nova Lake-S（也称酷睿 Ultra 4000 系列）桌面处理器的初步规格，共涉及 7 款型号。

CPU 名称 核心数／线程数 核心配置（性能核＋能效核＋低功耗能效核） 末级缓存（LLC） 基础功耗（PL1） 集成显卡 酷睿 Ultra 9 4970K BFC 28 核／28 线程 8＋16＋4 144MB 125W 32 个执行单元 酷睿 Ultra 9 4950K 28 核／28 线程 8＋16＋4 36MB 125W 32 个执行单元 酷睿 Ultra 9 4900 BFC 22 核／22 线程 6＋12＋4 120MB 65W 32 个执行单元 酷睿 Ultra 7 4870K BFC 24 核／24 线程 8＋12＋4 144MB 125W 32 个执行单元 酷睿 Ultra 7 4850K 24 核／24 线程 8＋12＋4 36MB 125W 32 个执行单元 酷睿 Ultra 5 4650K 22 核／22 线程 6＋12＋4 30MB 125W 32 个执行单元 酷睿 Ultra 5 4650KF 22 核／22 线程 6＋12＋4 30MB 125W 无

根据披露的文件内容，Nova Lake-S 系列将采用“性能核、能效核与低功耗能效核”相结合的混合核心设计。从产品布局看，英特尔显然准备以“大缓存 BFC 版本”与 AMD 的 X3D 系列处理器竞争。

内存支持是本次泄露中的另一项重要升级。报道称，Nova Lake-S 全系列处理器将支持 DDR5-8000 内存，较上一代 Arrow Lake-S 所支持的 DDR5-6400 有明显提升。更高的内存频率有望改善游戏帧率、多任务处理及内存密集型应用的响应速度。

其中旗舰级酷睿 Ultra 9 4970K BFC 拥有 28 个核心和 28 个线程，核心配置为 8 个性能核、16 个能效核及 4 个低功耗能效核，睿频 5.5GHz，基础功耗为 125W，集成显卡包含 32 个执行单元。

该旗舰处理器配备 144MB 的末级缓存（Last-Level Cache，简称 LLC，也称 L3 缓存），IT之家注：末级缓存是 CPU 内部最靠近内存的一层高速缓存。CPU 处理数据时，会优先从缓存中读取；如果缓存里没有，才去访问速度更慢的内存。末级缓存的作用，就是让多个核心共享常用数据，减少反复访问内存的次数。