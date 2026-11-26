IT之家 11 月 26 日消息，日本麦当劳于 11 月 20 日发布公告，确认其官方手机应用程序的数据库遭到未经授权访问，部分顾客相关数据被泄露。

根据公告内容，攻击者获取的信息包括产品购买记录、客户管理 ID、账户关联的 IP 地址，以及下单所用手机的位置相关信息。IT之家援引 TechRadar 媒体报道，日本麦当劳尚未披露攻击者身份、入侵方式或受影响用户数量。

该媒体指出虽然这些数据本身未必能直接确认顾客身份，但若与其他渠道的数据交叉比对，攻击者有可能构建用户画像、分析消费行为，甚至尝试定位特定个人。对拥有足够资源和明确目标的攻击组织而言，这类信息仍可能被用于更精准的骚扰、诈骗或针对性攻击。

日本麦当劳表示，姓名、电子邮箱、电话号码、密码及登录凭证均未泄露，因此顾客无需修改密码，也不需要采取其他特殊措施。公司已将事件报告给日本数据监管机构，并表示将加强安全防护，防止类似事件再次发生。

日本近期网络安全形势尤为严峻。据 TechRadar 统计，仅在过去一个月内，该国已有十起独立的数据外泄事件被报道，涉及互联网企业、消费品牌、公共机构乃至超级计算设施。

其中，Iris Ohyama 称约 770 万人的数据遭泄露，Nitori Holdings 报告数千万条顾客记录受影响，大阪市则有超过 100 万个电子邮箱地址被曝光。

报道称目前尚无组织公开宣称对日本麦当劳事件负责，相关数据也未见在暗网出售或公开传播，亦未发现攻击者借此实施勒索。