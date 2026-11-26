IT之家 11 月 26 日消息，第八届“滴滴司机节”于 11 月 24 日起在宁波、北京、兰州等 14 个城市举办，超 4,200 名司机获“全国优秀司机”“城市荣誉司机”表彰。

在宁波主会场，滴滴现场宣布升级司机保障计划 3.0，重点建设线下司机服务体系，并推出“好服务激励计划”，为 1 万余名好服务司机发放奖励。

滴滴 CEO 程维向千百万司机师傅们表达感谢。他表示，过去一年，滴滴推出“轻享”“甄选”等越来越多的高价值品类，用户愿意为更好的服务付费，平台有超过 10% 以专车为代表的高品质服务订单。未来，滴滴将加大服务战略投入，司机驿站、暖心餐、滴滴充电等保障举措加速落地。

滴滴网约车平台公司 CEO、司机生态发展委员会主任孙枢宣布将升级司机保障计划 3.0，通过四大举措，重点建设司机服务体系：

推出 甄选、六座、轻享、特快 等高品质服务品类，提升司机收入；

通过场站共建、设置 滴滴车站 等措施，让乘客打车更方便，帮助司机拉动更多订单；

落地“百店千站”计划 ，在全国建超 100 家合作商户门店、超 1,000 家合作驿站和暖心站，让师傅们有地方停下来休息充电、喝口热水、上厕所；

2027 年推动司机暖心餐落地全国 20 座城市，平台出补贴，让大家七块九、九块九吃得安全、放心。

此外，滴滴还将从收入补贴、关怀福利等多个维度，持续投入保障司机权益。