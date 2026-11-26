IT之家 11 月 26 日消息，工信部昨晚发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，东风奕派 EZ7 纯电动轿车完成申报。

IT之家注意到，新车车尾配有东风汽车与奕派 EZ7 标识，整体采用溜背轿跑造型，配备分体式大灯与贯穿式尾灯，视觉风格偏向简洁运动。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4905/1905/1495mm，轴距为 2820mm，整备质量为 1797kg、1827kg、1836kg，额定载客人数为 5 人，最高车速可达 180km/h。

动力与电池方面，新车搭载东实大洋电驱动系统有限公司生产的驱动电机，额定功率为 70kW，峰值功率为 160kW。储能装置采用磷酸铁锂蓄电池，单体供应商包括欣旺达动力、宁德时代（含江苏基地、时代一汽基地）等企业，电池总成由东实（湖北）动力电池系统有限公司提供。

配置方面，新车可选装车顶前后部摄像头、天幕、后视镜 NFC 标识、后视镜摄像头、侧面装饰件摄像头、内后视镜底座、高亮侧包围、雷达、高亮前后保险杠、牌照板、轮辋、尾部标识等部件，同时可选装 ETC 车载装置，全系配备汽车事件数据记录系统（EDR）与防抱死制动系统（ABS）。

以下为汽车参数详情：

▲ 纯电版参数详情