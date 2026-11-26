IT之家 11 月 26 日消息，腾讯今日发布公告称，由于游戏开发及运营策略调整，《英雄联盟电竞经理》将于 2027 年 1 月 26 日 11 时正式停止运营。

据公告公布信息，2026 年 11 月 26 日 11 时起，游戏停止充值与新用户注册；2027 年 1 月 26 日 11 时起关闭游戏服务器，用户无法登录游戏。

公告称，除法律法规有特殊规定或腾讯与用户签署的协议另有约定外，将在服务器关闭后依据《个人信息保护法》删除账号数据及角色资料等信息。

补偿方面，2026 年 11 月 26 日 11 点前购买过《英雄联盟电竞经理》产品并且账户里有付费点券留存的用户，可在补偿活动进行期间进入补偿页面根据自己的账号余额，领取《英雄联盟》《英雄联盟手游》《无畏契约》《无畏契约：源能行动》或《金铲铲之战》游戏的相关礼包。

该补偿活动所涉及的礼包同时也将作为对用户游戏账号内未消耗虚拟货币（付费获得的点券）的替换。参与时间为 2026 年 11 月 26 日至 2027 年 1 月 26 日，未在该期限内参与的用户视为自动放弃补偿与替换权利。

IT之家注意到，《英雄联盟电竞经理》是由拳头游戏开发、腾讯游戏在中国大陆发行的《英雄联盟》官方正版电竞经营管理类游戏，于 2022 年 7 月 20 日公测。 该作以《英雄联盟》赛事为背景，玩家化身电竞经理组建职业战队，通过转会系统招募选手，结合实时 PVP 对战与策略调整机制展开竞技。游戏实现 LPL 联赛赛游联动，同步呈现赛事动态。