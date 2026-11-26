IT之家 11 月 26 日消息，今日上午，“蔡磊已进渐冻症终末期”话题登上微博热搜。据海报新闻报道，蔡磊已进入渐冻症终末期，蔡磊妻子称，没办法接受他现在这样，更没办法接受人生和家庭就这样了，上次与蔡磊见面全程没有说话，自己“一直在哭，根本就控制不住”。

对此，蔡磊本人的微博账号发布回应消息，表示自己的身体进入渐冻症病情的终末期，是从去年就已经发生的事实，并不是这两天突然恶化的。

蔡磊表示：“面对渐冻症，我早就做好了最坏的打算，也接受了身体不断倒退的现实。所以，我希望大家不要过于关注我的身体。个人的身体乃至生死在人类研究和攻克绝症的历程中，只是一件小事。我真正希望大家关注的，是渐冻症这个残酷的疾病本身，是我们携手科学家、医生以及各界朋友正在努力推进的基础研究和药物管线，是一个个绝望患者生的希望。”

蔡磊还称：“现在身体确实很艰难，但我还活着！请大家放心，我每天都在全力以赴地工作，依然保持着每天十几个小时的强度。疾病或许能冻住我的躯体，但绝不可能冻住我们攻克渐冻症的决心。我们依然在全速前进！人类必将攻克这些残酷的疾病，让每个人不再遭受病痛的折磨。”

据IT之家此前报道，蔡磊曾任京东集团副总裁，2013 年带领团队推动京东开出中国内地首张电子发票，现任北京爱斯康医疗科技有限公司董事长。蔡磊在 2026 中国 AI 盛典中获“2026 年度 AI 特别贡献人物”，他和团队搭建渐冻症“AI 科研大脑”，大幅度提升研发效率，并在动物模型验证了渐冻症治愈的可能路径。

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