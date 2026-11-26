IT之家 11 月 26 日消息，AI 语音听写应用 Wispr Flow 本周推出全新语音转文本模型 Canto-2，面向 Mac、Windows、iOS 及 Android 等平台用户，旨在减少听写错误，并显著提升对专有人名、技术术语及复杂表达的理解能力。

IT之家附上相关视频如下：

据 Wispr 官方介绍，与前代 Canto-1 相比，Canto-2 在 14 种语言中的转录错误率平均降低 36%，英语错误率降低超过 15%。在内部基准测试中，14 种语言的平均错误率由 9.9% 降至 6.3%；英语的平均错误率则由 3.2% 降至 2.7%。

对普通用户而言，Canto-2 最直观的提升可能体现在“难词识别”上。Wispr 表示，模型对复杂人名、专业词汇及自定义词条的准确识别率，从 Canto-1 的 41% 提升至 69%，且并未因此更频繁地“误插入”用户并未说出的词。即使自定义词典累积至 1000 个条目，模型仍能正确识别 92% 的较简单术语。

Wispr 还强调，Canto-2 的训练更贴近真实使用场景，模型学习了背景噪音、笔记本电脑和手机麦克风收音，以及用户说话中途重新组织句子的情形，这有助于提升日常听写的实用性。

在公开基准测试方面，Wispr 称，若以 11 月 9 日的结果计算，Canto-2 在 Hugging Face 公开多语言基准中可位列总排名第三，并在其内部测试的 14 种语言中取得最低平均错误率。