IT之家 11 月 26 日消息，苹果公司昨日（11 月 25 日）宣布 Apple Kukatpally 将于印度标准时间 12 月 10 日 17 点（北京时间 12 月 10 日 19:30 分）开业，这是苹果在海得拉巴开设的首家零售店，也是其在印度的第七家门店。

新店选址于海得拉巴 Kukatpally 地区的 Lake Shore 购物中心。作为印度重要的科技与商业城市之一，海得拉巴近年来吸引了大量科技企业和年轻消费群体。此次开业将使当地消费者能够更直接地体验 iPhone、Mac、iPad、Apple Watch、AirPods 等产品，并获得苹果提供的零售服务与支持。

IT之家援引博文介绍，为迎接新店开业，苹果还提前推出了一系列线上“数字礼品”。用户可以在苹果印度官网下载专为 Mac、iPad 和 iPhone 设计的 Apple Kukatpally 专属壁纸；同时，苹果还发布了一套可用于“信息”等应用的贴纸，并在 Apple Music 上线了名为“Apple Kukatpally”的专属歌单。

苹果官方壁纸下载地址：Mac、iPad 以及 iPhone。

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