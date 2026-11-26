IT之家 11 月 26 日消息，蜂巢能源今日发布严正声明，称有不法分子冒用“蜂巢能源（SVOLT）”名义，通过社交群组等渠道冒充公司人员身份发布虚假信息，并搭建所谓“资金盘”平台，涉嫌从事非法集资等活动。

IT之家附蜂巢能源声明如下：

严正声明

近期，我司获悉有不法分子冒用“蜂巢能源（SVOLT）”名义，通过社交群组等渠道冒充我司人员身份发布虚假信息，并搭建所谓“资金盘”平台，涉嫌从事非法集资等活动。为保护广大公众的财产安全、维护我司合法权益，现郑重声明如下：

第一，蜂巢能源科技股份有限公司（含下属子、分公司）目前从未向社会、个人开展任何形式的集资及金融理财投资业务，亦未授权任何第三方以我司名义开展此类业务，也未开发蜂巢能源 App、蜂巢财富 App 等。互联网上各类以我司及关联公司名义发布的集资、理财信息均为虚假信息，请大家提高警惕，以免上当受骗。如因此造成财产损失的，请及时向公安机关报案。

第二，针对上述不法分子冒用我司（含下属子、分公司）名义的行为，我司坚决采取法律手段追究其全部法律责任，绝不姑息。

第三，如需了解我司技术与产品，可通过以下方式联系我们：发送邮件至 info@svolt.cn；拨打联系电话 0519-82188877；或访问官方网站 https://www.svolt.cn/about/contact 在线留言。

我司官方信息请以官方网站及官方微信公众号发布为准。感谢大家对蜂巢能源科技股份有限公司的关心与支持。

特此声明。

蜂巢能源科技股份有限公司

2026 年 11 月 26 日