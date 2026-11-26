IT之家 11 月 26 日消息，据 Neowin 报道，网络攻击者最常用的社会工程学手段之一，就是仿冒正规网站或服务。

网络安全公司 eSentire 近期发现一个恶意软件投放活动，黑客哄骗用户下载自认为是微软截图工具的程序。然而用户从虚假下载站拿到的安装包，实际会引导安装一款名叫安装助手（Setup Assistant）的应用，而这款应用就上架在真实的微软应用商店内。

IT之家注意到，从该应用商店页面截图以及 eSentire 的分析来看，攻击者并没有在页面包装上花太多心思。整体观感非常像速成产物，界面风格就像是直接给了大语言模型一句提示词，一键生成出来的应用或网页。应用描述同样粗制滥造，毫无巧思。

值得注意的是，这个安装助手本身并不是本次事件里危害最高的恶意程序。它更相当于一个后门，会在 Windows 系统里创建计划任务，进而投放 Vinci 远程访问木马。这款基于 PowerShell 的远程木马可以让攻击者远程执行命令、运行可执行文件，还能收集受感染电脑的硬件信息。

整件事最棘手的地方在于，黑客是把这个安装助手上架到了真正的微软应用商店，而不是仿冒的假商店。

eSentire 表示已经联系微软上报这款恶意应用，但是得到的回复是该应用没有违反平台条款。微软一开始拒绝下架这款应用，还附上了判定应用是否合规的标准，而这款安装助手刚好满足这些标准。据 ITPro 报道，该应用目前仍在微软应用商店中提供。

目前还没有官方定论，有一种推测是这款应用本身不算传统木马，属于危害性相对更低的恶意程序，所以躲过了微软的安全审核。

这件事颇具讽刺意味：微软在 Windows 安全防护指引中明确建议用户“只从可信渠道下载应用，比如微软应用商店，并且谨慎选择安装的软件”。现在看来，应用上架微软商店并不代表它一定安全。想要降低风险，用户还需要确认软件的开发者本身值得信赖。