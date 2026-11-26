IT之家 11 月 26 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，奇瑞风云 T5 EV 完成申报。

IT之家注意到，车身外观采用新能源车型典型的封闭式前脸设计，搭配熏黑双透镜大灯与黑化风格前包围；车身侧面为常规 SUV 轮廓，配有悬浮式车顶设计，尾部采用贯穿式黑色饰条连接左右两侧尾灯，后包围加入银色装饰件，车顶配备扰流板与高位刹车灯。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4420/1817/1632mm，轴距为 2700mm，采用 5 座座椅布局；前轮距 1553mm，后轮距 1560mm，接近角 / 离去角为 19/23 或 19/24 度，前悬 / 后悬为 909/811mm，轮胎规格为 215/60R17。

动力与底盘方面，该车搭载由芜湖埃科驱动科技有限公司生产的型号为 TZ180YMZA0 的驱动电机，最大功率 178kW（约 242 马力），最高车速为 175km/h；底盘采用承载式车身结构，配备 ABS 防抱死系统，搭载汽车事件数据记录系统（EDR），可选装 ETC 车载装置。

新车提供两种磷酸铁锂电池版本可选，两种版本均由芜湖奇达动力电池系统有限公司提供电池总成：其一单体电池供应商为合肥国轩高科动力能源有限公司，对应整备质量 1610kg，总质量 2031kg；其二单体电池供应商为安徽得壹能源科技有限公司，对应整备质量 1730kg，总质量 2156kg。车辆还可根据需求选装天窗、行李架。

以下为汽车参数详情：

▲ 国轩高科磷酸铁锂电池版纯电版

▲ 安徽得壹能源磷酸铁锂电池版纯电版