IT之家 11 月 26 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，新款奇瑞星途 ES 纯电轿车完成申报。

IT之家注意到，新款星途 ES 整体延续了现款车型的设计语言。车头采用贯穿式灯组设计，与两侧通风口造型共同构成 X 形视觉特征，下方设有进气格栅。车顶位置继续配备激光雷达，侧面最显著的变化在于换装了半隐藏式门把手。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4945mm、1978mm、1480mm，轴距 3000mm。轮胎规格提供 235/50 R19、245/50 R19、245/45 R20、255/40 R21 四种选择。

选装配置方面，新款星途 ES 提供轮圈、前保险杠、后保险杠、隐私玻璃、侧裙护板以及翼子板装饰件等多种选装件，满足不同用户的个性化需求。

动力与底盘方面，新车搭载由苏州汇川联合动力系统股份有限公司生产的驱动电机，型号为 TZ220XY107，额定功率对应的峰值功率为 230kW，最高车速可达 200km/h。车辆配备博世汽车部件 (苏州) 有限公司生产的 ABS 防抱死制动系统，型号为 207EBS，同时可选装 ETC 车载装置，标配汽车事件数据记录系统（EDR）。

电池配置上，本次申报的车型搭载三元锂蓄电池，电芯由安徽得壹能源科技有限公司生产，电池总成由芜湖奇达动力电池系统有限公司提供。

以下为汽车参数详情：

▲ 纯电版