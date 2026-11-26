IT之家 11 月 26 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，吉利银河星舰 7 EV / EF 完成申报。

IT之家注意到，本次申报共涵盖两款同源车型，分别为吉利银河星舰 7 EV 纯电动版本与吉利银河星舰 7 EF 甲醇插电式混合动力版本，两款车型均由浙江豪情汽车制造有限公司生产，共享相同的车身尺寸与轴距参数。

两款车型的长宽高均为 4730mm×1905mm×1675mm，轴距为 2752mm，定位紧凑级新能源 SUV，额定载客人数为 5 人，采用承载式车身结构。

动力与储能系统方面，银河星舰 7 EF 甲醇插混版搭载极光湾科技有限公司生产的 BHE15-BFDM 1.5L 发动机，排量 1499ml，额定功率 93kW，最大净功率 90kW，燃料类型为甲醇 / 电混合动力，支持外接充电，最高车速为 180km/h。储能装置采用磷酸铁锂电池，由江苏耀宁新能源有限公司提供单体电芯、富江能源科技有限公司完成电池总成生产。

纯电版银河星舰 7 EV 则搭载无锡星驱动力科技有限公司生产的 TZ184XY101 驱动电机，最大功率 160kW，最高车速同样为 180km/h。其储能装置为磷酸铁锂电池，电芯与总成均由合肥国轩高科动力能源有限公司供应。

两款车型整备质量略有差异，其中纯电版为 1740kg/1790kg，插混版为 1790kg；总质量分别为 2219kg 与 2211kg。轮胎规格提供两种选择，分别为 225/55R18 与 235/50R19，对应不同的前后轮距参数。

配置选装层面，两款车型均支持车窗装饰条、轮辋样式、副驾门把手、天窗 / 无天窗、行李架 / 无行李架、ETC 车载装置等配置选装，全系标配 ABS 防抱死制动系统与汽车事件数据记录系统（EDR）。纯电版还可选装隐私玻璃、前后雷达、前风窗摄像头、车顶激光雷达、外后视镜样式等更多智能配置。

以下为汽车参数详情：

▲ 银河星舰 7 EV 纯电版

▲ 银河星舰 7 EF 甲醇插混版