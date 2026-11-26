IT之家 11 月 26 日消息，国家数据局综合司研究形成了《关于完善数据规则 赋能人工智能创新发展的若干意见》（公开征求意见稿），今日起向社会公开征求意见。

IT之家附主要内容如下：

（一）推动数据产权制度在人工智能用数领域运用。各类主体通过采集生成、衍生创造等方式，以及受让取得、授权许可等合同约定的渠道获得数据，取得相应数据持有权、使用权、经营权的，在不违反法律法规和合同约定、不侵犯他人合法权益的前提下，数据使用权人可将数据用于人工智能训练和推理，数据经营权人可将数据提供给他人用于人工智能训练和推理。

（二）支持采集生成的数据用于人工智能训练和推理。企业对在生产经营活动中合法采集的数据，可在不违反法律法规和合同约定、不侵犯他人合法权益的前提下，用于人工智能训练和推理。企业对使用智能设备或云服务过程中产生并授权相关服务商采集的数据，有权获取或复制转移，并可将获取或复制转移后的数据自行或提供给他人用于人工智能训练和推理。服务商在获得企业明确授权、不违反法律法规的前提下，可将有关数据自行或提供给他人用于人工智能训练和推理。

（三）推动衍生数据有序用于人工智能训练和推理。研究细化衍生数据认定规则指引。企业对其享有使用权的数据，在不违反法律法规和合同约定、不侵犯他人合法权益的前提下，通过利用专业知识加工、建模分析、关键信息提取等方式实现数据内容、形式、结构等实质改变，从而显著提升数据价值，形成的衍生数据，可以自行或提供给他人用于人工智能训练和推理。