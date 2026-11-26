IT之家 11 月 26 日消息，东风奕派刚刚发布预告，宣布全球首款搭载华为乾崑和宁德时代换电轿跑 —— 东风奕派 EP7 明日 9 点首发亮相。

据IT之家此前报道，东风奕派 EP7 采用全新设计语言，配备封闭式前格栅与星环式灯组，识别特征明确。车身侧面装配半隐藏式门把手以及双五辐轮圈。车尾搭载贯穿式尾灯，与前脸造型形成呼应。

规格方面，该车长宽高分别为 4910x1930x1478mm，轴距为 2920mm。车辆总质量为 2458kg，整备质量 2058kg。换电版本搭载由智新科技股份有限公司所生产型号为 TZ225XYH02 的单电机，最大功率为 215 千瓦。车辆匹配宁德时代（时代上汽）提供的磷酸铁锂电池组，支持换电模式。

而在今晚的 2026 华为乾崑生态大会上，华为智能汽车解决方案 BU CEO 靳玉志正式官宣华为乾崑智驾 × 宁德时代巧克力换电达成合作，并发布了智能补能解决方案，支持智能补能体系，可提供电池安全服务：

智能补能体系 补能预约，一键直达

园区内 / 跨园区代客补能

智能补能规划 电池安全服务 共建电池安全标准

双重 BMS 检验 + 四层安全防护

实时健康监测与故障诊断

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