IT之家 11 月 26 日消息，香港运输署宣布，香港网约车车辆驾驶许可证将于 11 月 30 日上午 10 时起接受当地民众申请，符合资格的申请人届时可通过香港政府一站通网站提交网上申请。此次驾驶许可证不设发放数量上限，全年开放申请，并非采取先到先得的方式。

根据相关规定，申请人除了满足多项法定条件外，还必须通过的士及网约车综合笔试，并完成网约车司机职前培训课程。已经持有有效的士驾驶执照的人士则可获豁免，无须重新参加综合笔试或修读网约车司机职前培训课程，可直接向运输署申请驾驶许可证。

符合资格的人士从 11 月 30 日上午 10 时起，可随时通过香港政府一站通网站提交网上申请，整个流程均采用电子化方式。成功获批的申请人将收到电子版驾驶许可证。

香港运输署特别提醒，由于网约车驾驶许可证没有发放数量限制，且全年接受申请，因此并非先到先得，申请人无须急于在下周一开放申请后第一时间提交材料。

至于网约车车辆许可证，运输署计划于 2027 年年初公开接受申请。根据法例规定，车辆许可证的发放数量上限为 1 万张。如果收到的有效申请数量超过法定上限，运输署将通过抽签方式分配。

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