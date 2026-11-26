IT之家 11 月 26 日消息，国家药品监督管理局官网显示，批准贝普若韦生（英文名：Bepirovirsen；商品名：贺舒可）上市。该药品联合核苷（酸）类似物（NAs）用于慢性乙型肝炎病毒感染的功能性治愈。

近日，国家药品监督管理局通过优先审评审批程序，批准 GlaxoSmithKline Trading Services Limited 申报的 1 类创新药贝普若韦生钠注射液（商品名称：贺舒可）上市，该药品联合核苷（酸）类似物（NAs）用于慢性乙型肝炎病毒感染的功能性治愈，适用于以下人群：已接受 NAs 治疗至少 6 个月、HBV DNA<90 IU / mL、HBsAg≤3000IU / mL、无肝硬化的慢性乙型肝炎病毒感染成人患者。

IT之家查询获悉，贝普若韦生已于今年相继在日本、美国、加拿大获批，成为全球首个且唯一获得多国监管共同认定、以“功能性治愈”为治疗目标的乙肝新药。

在中国，该药的商业化由正大天晴承接。2026 年 5 月 11 日，中国生物制药宣布附属公司正大天晴与 GSK 达成独家战略合作，正大天晴负责贝普若韦生在中国内地的进口、分销、医院准入及推广活动，该产品产生的全部销售收入确认为正大天晴营业收入；GSK 继续作为药品上市许可持有人（MAH），负责监管注册、质量控制与药物警戒等。双方初始合作期为 5.5 年，期满后可协商延长。

此次在华获批，是基于 B-Well 1 和 B-Well 2 两项 III 期研究的积极结果。这两项研究旨在评估贝普若韦生功能性治愈慢乙肝患者的有效性和安全性。

其中，中国亚组数据显示，经核苷（酸）类似物治疗、病毒已获抑制的患者接受 24 周贝普若韦生治疗后，基线 HBsAg 不超过 3000IU / ml 的患者，功能性治愈率达到了 24%；而基线 HBsAg 不超过 1000IU / ml 的患者，功能性治愈率达到了 35%。