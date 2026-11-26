IT之家 11 月 26 日消息，网易《逆水寒》手游将迎来 4.2.2 版本更新，将于 2026 年 11 月 27 日早 4:55 停机进行维护工作，预计维护到上午 10:00。

维护结束后，登录游戏可在主界面领取更新奖励：500 绑玉和精美配饰【焦糖曲奇】（每个账号仅可领取一次）。

IT之家附重点更新内容如下：

【年终出货节】

逆水寒出货节 11 月 27 日开启，出货大吉薅寒毛：

年末大集出好货，出摊做老板，2 套时装免费薅。

霸王茶姬出好货，419 万张好茶券免费等你抽，坐骑免费薅。

秋冬丰收出好货，菠萝农场种苹果抽苹果 18Pro。

登录签到出好货，赶集先领礼，每日薅寒毛。

扭蛋加码出好货，2.5 折多 20 抽，奶茶券也能薅。

染色装扮出好货，周周领染色材料，染色额外领奖。

瀚海夺珍出好货，摸金薅奶茶，鉴定有惊喜。

不夜灯会出好货，免费刷折扣，自选两套折上折。

珍玩限时出好货，周周薅赠礼，掉落有惊喜。

【主线外传 · 明灯渡夜】

崇圣寺劫波甫定，六铉大师却自此闭关。禅门深掩，不知藏有几多隐情？ 逝水已去，妄执何益？不如分取微芒，向长夜、聊借一灯火。

全新主线外传《明灯渡夜》即将开放。

完成任务可获得独珍升级装备【长明脂泪】、配饰【青琅垂】等奖励。

【华章剧情 · 千心汇炬】

从一盏萤火到千星垂野，最亮的光从来不在天上，当万千心火汇聚，终能照彻迢迢归路。

全新华章剧情《千心汇炬》即将开放。

完成任务可获得配饰【衔灯照野】等奖励。

【菠萝农场】

惊奇活动开启：种苹果，抽苹果手机。每天一台苹果 iPhone 18 Pro 手机，21 点开奖。

每晚 21:00 惊奇夜来临，雪夜交换礼物。新水果苹果、樱桃，新因子你好鸭、满天星系列，更有果实全新异形等你开种。

【宠物系统】

全新【星彩萌宠】“典 · 叮叮当”、“典 · 雪绒绒”登场，丰富的颜色粒子任你搭配，还带有全新唱歌特质【歌-叮叮当】。

还有狗宝宝、焕色款小猫小狗等海量宠物外观上新。

【热门赛事 · 双赛同启】

万仞争锋 S4 与侠棋争霸赛 S3 将在 12 月 7 日同步开赛，渠道服玩家均可参与。

两大赛事应援战令与商店合并、应援币通用；

万仞新增直邀机制，直接晋级小组赛；

新增助威、冠军之路竞猜等应援新玩法。

【荣誉挑战】

11 月 27 日版本更新后月岭瑶歌 · 荣誉挑战开启。

副本 · 荣誉挑战新增祈梦月见岭 · 荣誉挑战。竞技 · 荣誉挑战和闲趣 · 荣誉挑战将进行赛季更新，进入月岭瑶歌赛季并持续到 4.3.2 版本更新前。月岭瑶歌 · 荣誉挑战开启后，命蛊危局版本的竞技 · 荣誉挑战与闲趣 · 荣誉挑战将关闭。

参与月岭瑶歌版本的副本、竞技、闲趣荣誉挑战，可获得臻选外观【冰绒】系列坐骑、【霜绒】系列坐骑以及【雪绒球】系列坐骑，还有【稚冠】系列配饰和【浮槎】系列配饰等奖励。

团本、竞技、闲趣荣誉挑战之中任一积分达到 450 分后，可获得“赛季最终奖励”限时外观【拖尾：踏乐成歌】（限时使用到 4.3.2 版本更新前）、鉴石神凿 · 绑和缚龙签等奖励。

参与副本 · 荣誉挑战，还可额外获得妆饰 · 彼岸烬、武器外观：残锋遗誓以及沁彩玉匣、鸿彩锦签等外观向奖励；还有独珍材料祈梦月露、副本橙戒材料月魄凝璧与副本内功 · 卓等副本向养成材料。

荣誉挑战补领商店新增命蛊危局版本奖励补领，可使用补领代币兑换谪仙雷吟、浮生万象、玄机万变、九州飞光、逆水逐潮、沧澜破浪、关山飞鸿、金沙遗梦和命蛊危局版本的相关奖励。版本更新后将回收历史赛季的荣誉挑战代币，并兑换为荣誉挑战补领代币，届时可使用补领代币兑换历史版本的相关奖励。

【12 人团本 · 祈梦月见岭】

12 人团本【祈梦月见岭】最终首领和荣誉挑战即将开放：

11 月 27 日版本更新后，【祈梦月见岭 · 诡梦】将会开放最终首领姬玄霜，11 月 27 日起，将逐步开放各首领的荣誉挑战。

参与【祈梦月见岭】最终首领战斗，可获得全新独珍装备、179 装等的百炼装备；更有机会掉落大量外观，包括【发型：山鬼 / 蝶露】、【时装：幽祭鬼谕 / 蚀月玄蛊】等，还有稀有内功、内功宝箱、灵窍残篇 · 月岭瑶歌、昼辉岩晶和沉渊玄铁等。

发型：蝶露 / 山鬼

时装：幽祭鬼谕 / 蚀月玄蛊

【6 人小队本 · 无更百相】

【无更百相】英雄难度即将开放：

11 月 27 日版本更新后，祝由、哭笑女、悬丝舞傀、蓝无意四位首领的英雄难度将同时开放。

满足等级要求的同门可组成 6 人队伍打开副本界面前往，亦可单人模式参与。

挑战【无更百相】副本，可能掉落全新独珍装备、179 装等的百炼装备，更有机会掉落【时装：幽言巫影】、【时装：悬丝戏梦】、【配饰：通幽灵铃】、【配饰：吉凶宝鉴】、【配饰：错彩傀面】、【配饰：牵丝金坠】、【木桩：桩 · 悬丝傀儡】、内功等。

时装：悬丝戏梦 / 幽言巫影

【千蛊迷阵】

【千蛊迷阵】新内容开放：

1、新增 挑战难度 9-12 。参与挑战可获取 181 装等百炼装备、灵窍残篇、优质内功、精美外观等诸多奖励。

2、团队首领挑战本周期轮换为 镇渊猊 & 南问雪 。

3、新增 剧情关卡【残蛊谁收】、【沉渊獠牙】 ，蛊阵重归死寂，持扇女子去而复返……

4、随着淬蛊等级提升，淬心御蛊后续节点开放。每个职业开放 3 个技能心悟，共计 14 种搭配组合供玩家探索。

【热门联动】

《逆水寒》×《霸王茶姬》联动开启。

活动时间为 11 月 27 日-12 月 25 日。

1、主题活动《自在相逢，好茶相会》上线

1）、联动玩法

11 月 30 日 5 点，参与彩云盈金扭蛋机、瀚海夺珍或者菠萝农场有概率获得道具【茶饮刮刮乐】。

12 月 4 日 8 点，消耗道具【茶饮刮刮乐】进行刮奖，得好茶折扣券。

12 月 4 日 8 点后，参与以上玩法均有概率直接获得好茶折扣券。

2）、联动任务

11 月 27 日更新后，完成任务可获得兑换代币【霸王茶帖】。

12 月 4 日 8 点，全新联动任务开启，完成任务可获得兑换代币【霸王茶帖】、联动配饰【以茶会友】与联动坐骑。

3）、联动兑换商店

12 月 4 日 8 点，兑换商店开启，可使用【霸王茶帖】兑换联动配饰【桂馥兰香】、【伯牙绝弦】；坐骑【桂馥兰香】、【伯牙绝弦】；【霸王茶姬 · 独珍配方】（开启后可随机获得 1 件尚未解锁的霸王茶姬独珍配方）等奖励。

4）、联动奇遇红包

活动期间，获得好茶折扣券时有概率触发奇遇红包。触发奇遇后，可将奇遇分享给好友，好友领取红包即可获得好茶折扣券，

5）、小程序活动“干杯吧！同门”

12 月 4 日 10 点，“干杯吧！同门”小程序活动开启，与好友组队完成任务，可以获得限定称号【⊂(・▽・⊂) 快给我喝一口】，更有机会抽 365 张好茶券、0.01 元好茶券等多重好礼。

6）、好茶折扣券兑换截止时间

12 月 25 日，本活动结束后，玩家仍可前往【菜单-角色-旅途-其他货币】查看已获得的好茶折扣券。所有的好茶折扣券将于 1 月 1 日 00:00 兑换截止。

【寻访池】

限时群侠寻访【霁月听锋】开启，名侠无情寻访概率提升，可获得重置版群侠技能【拂衣乱影】。短暂加速并朝目标掷出数枚暗器，加速期间获得无敌效果，无敌结束后获得霸体与减伤并蓄力打出终结一击。承影破境后，蓄力阶段唤出残影协同攻击，伤害进一步提升；承影武学释放后可激活当前装配武器的承影追击。适合竞技玩法中兼顾自保与稳定输出。

限时绝技寻访【千钧雷矢】开启，寻访可获得重置绝技【鸣刃迭锋】、【苍冥无昼】。重置版【鸣刃迭锋】唤出剑匣，万剑齐射，并召唤承影双刀追踪目标，终结一击可造成大量伤害。斩击节奏由三段精简为两段，出手更快、衔接更紧。承影破境后可解锁全部名剑，双刀同时与飞剑合击。适合竞技玩法中提供群体爆发伤害。