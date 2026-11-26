IT之家 11 月 26 日消息，英伟达于当地时间 11 月 26 日发布新一期 GFN Thursday 内容，公布黑色星期五会员优惠、游戏内奖励及新游戏入库信息。

本次活动中，Performance 和 Ultimate 两档会员的首个 6 个月订阅期可享 7 折优惠，《战争雷霆》上线 NVIDIA DLSS 5 画质升级，所有档位会员均可领取 Ready for Battle Pack 礼包，另有 12 款游戏加入云游戏库。

据英伟达官方介绍，黑色星期五促销活动将持续至 11 月 30 日（太平洋时间），适用于新开通会员以及符合条件的会员升级，优惠仅在部分地区提供，数量有限。Performance 和 Ultimate 两档会员均可参与，折扣针对首个 6 个月订阅期。

其中，Ultimate 会员可使用基于 GeForce RTX 5080 级别硬件的云游戏性能，在 PC、Mac、Steam Deck、其他兼容掌机、移动设备及兼容电视等平台畅玩游戏。该档位支持最高 5K 分辨率或 360 FPS 的游戏串流，单次游戏时长最长可达 8 小时，并可体验支持 DLSS 5、光线追踪等技术的游戏。

此外，英伟达还与亚马逊推出独立优惠。在参与活动的地区，用户通过亚马逊直接购买 GeForce NOW 会员，可享首月 1 折优惠，即减免 90%，适用于符合条件的 Performance 和 Ultimate 会员。

游戏方面，Gaijin Entertainment 旗下《战争雷霆》现已通过 GeForce NOW Ultimate 支持 NVIDIA DLSS 5 技术。

该技术采用 3D 引导神经渲染方案，可改善游戏中的光照、阴影及材质表现，让坦克装甲、海面等场景呈现更细致的视觉效果。

英伟达表示，Ultimate 会员可以通过云端 RTX 5080 级别硬件体验相关画质升级，无需本地购买高性能显卡。

配合此次更新，GeForce NOW 向所有档位会员开放 Ready for Battle Pack 礼包领取。礼包包含一辆 M3A1 斯图亚特坦克、一架 F2A-1 飞机，两款载具均附带专属涂装，此外还包括 7 天高级账号时间、10 万银狮、研究点数和银狮获取量 50% 加成道具，以及“Overclocked”称号。

用户需要登录 GeForce NOW 账号，进入账户门户领取礼包兑换码，再前往 Gaijin 官方兑换页面激活。该礼包领取时间截至 12 月 25 日 23:59（太平洋时间），或在库存耗尽时提前结束，每位用户限领一次。

本周共有 12 款游戏加入 GeForce NOW 游戏库，IT之家汇总如下：

《狙击精英：幽灵战士契约 2》（Xbox，11 月 24 日加入 Game Pass）

《极地车旅（Arctic Drive）》（Steam，11 月 25 日发售）

《Appulse》（Steam，11 月 26 日发售）

《GONE Fishing》（Steam）

《红河行动（Incursion Red River）》（Steam）

《约翰 · 卡朋特：毒液突击队》（Xbox，Game Pass）

《Quasimorph》（Steam）

《Ski-E-O! 雪场大亨》（Steam）

《咒语旅团》（Steam）

《坦克世界闪击战》（Wargaming.net）

《静谧田园》（Steam）

《僵尸不存在（Zombies Aren't Real）》（Steam）

另外，英伟达还确认，使用 RTX 5080 云游戏服务器的 Ultimate 会员现已能够通过 DLSS 5 体验《燕云十六声》，该技术将进一步改善游戏开放世界环境和角色的视觉表现。