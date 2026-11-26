IT之家 11 月 26 日消息，据路透社报道，荷兰多家消费者与数字权益组织于周四向法院提出申请，要求叫停 Meta 旗下 AI 智能眼镜在荷兰的销售。原告方主张，这款眼镜允许佩戴者在他人不知情的情况下进行拍摄，违反了欧洲隐私法规。

这起民事诉讼仅针对荷兰市场，但阿姆斯特丹地区法院的简易判决有可能形成判例。目前，这类智能眼镜已经在全球范围内引发公众强烈反对，不少场所出台禁令，监管机构也陆续发出警示。

原告包括荷兰最大的消费者协会消费者联盟（Consumentenbond）、以及致力于打击网络性侵害的组织 Offlimits。他们表示，这款由 Meta 和雷朋母公司依视路陆逊梯卡（EssilorLuxottica）合作开发的眼镜触犯隐私法律，会让民众身处公共场合时始终心存顾虑，对社会产生寒蝉效应。

原告提出诉求：要求 Meta 阻止用户利用这款眼镜在他人不知情的状态下录像，不得使用录制的影像训练 AI 模型；在合规整改完成前暂停销售。如果拒不执行，原告申请对每名被告处以每日 10 万欧元的罚款，罚款上限为 1 亿欧元。

Offlimits 的代理律师卡琳 · 汉（Karlijn Han）在庭审中表示，这款眼镜被人用来偷拍私密影像。她在开庭陈述中提到：“有人利用它在考场、更衣室、泳池、酒店客房、医院，还有游乐场和海滩偷偷录像。每一次隐私侵害，都比上一次更加恶劣。”

Meta 否认使用影像训练 AI

Meta 的代理律师巴斯蒂安 · 肯普（Bastiaan Kemp）请求法院驳回起诉。他称，原告要求的管控措施会损害正常使用者的权益，打击 Meta 的市场竞争力，相当于强制产品召回，而且无法解决其他同类设备带来的同类隐患。

“产品厂商不应该为每一起故意滥用设备的行为承担责任。”他在法庭上说。他表示镜架上配备了录制指示灯，旁人能够直观看到设备正在录像。

同时他否认了消费者联盟律师提出的指控，即 Meta 在欧洲处理眼镜拍摄的画面、或是违规将画面用于训练 AI 模型。

Meta 与其合作厂商依视路陆逊梯卡在 2025 年一共售出 700 多万副智能眼镜，占据全球约八成市场份额。

依视路陆逊梯卡的律师则辩称，该公司既不会处理拍摄的视频素材，也没有访问这些素材的权限；而且市面上还有其他品牌同类产品，销售禁令属于处罚过度，很难起到实际效果。

全球多地接连出台限制措施

IT之家注意到，反对浪潮已经蔓延至世界各地。澳大利亚、挪威酝酿相关管控规则，英格兰、威尔士以及纽约州的法院已经出台禁令，各国政府和司法机构都在防范偷拍行为、保护敏感信息。英国影院也出于隐私和防盗版的考虑，对这类眼镜作出限制。

本周二，德国全国消费者联合会宣布，就隐私侵权问题起诉 Meta 与雷朋，称普通人很难在公共场合使用这款眼镜时遵守欧洲数据保护法规。

欧洲数据保护委员会在 10 月就发出提醒，智能眼镜存在重大隐私风险，需要设置更严格的防护机制。荷兰隐私监管局 AP 本月建议消费者不要购买这类智能眼镜，认为它对佩戴者和路人的隐私都存在威胁。早在 10 月，荷兰连锁眼镜店 Hans Anders 就已经在荷兰和比利时停售 Meta 的雷朋智能眼镜。

在美国，Meta 也面临集体诉讼，被控不当分享眼镜采集到的私人影像。

荷兰这起案件的宣判日期尚未确定，预计会在 12 月中旬给出裁决。