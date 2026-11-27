IT之家 11 月 27 日消息，Valve 官方宣布，为迎接黑色星期五购物季，Steam 对“折扣与活动”页面进行了改版升级。
虽然 Steam 平台本身并未举办官方的黑色星期五特卖活动，但开发者与发行商正自发地在即日起至 11 月 30 日期间为各类游戏推出折扣优惠，Steam 同步为该页面换上了黑五主题装饰。
此次更新不仅涉及页面外观，还调整了内容展示方式。用户打开页面后，可以看到系统根据个人兴趣提供的个性化游戏推荐，同时结合当前热门游戏以及人气正在上升的内容，展示相关游戏和类别。
Steam 确认，黑色星期五主题装饰将于 11 月 30 日（太平洋时间）撤下，但此次页面体验改进不会随之结束，而是继续保留。有需要的用户在黑色星期五结束后仍可访问该页面，浏览 Steam 平台最新的游戏折扣与活动信息。
IT之家摘选部分热门游戏如下：
|游戏
|现价 (¥)
|原价 (¥)
|折扣
|007 初露锋芒
|135
|298
|4.5 折
|阿凡达：潘多拉边境
|64
|128
|5.0 折
|AI LIMIT 无限机兵
|94
|159
|5.9 折
|AIR
|37.8
|108
|3.5 折
|暗影火炬城
|16
|58
|2.8 折
|暗影：觉醒
|14.9
|149
|1.0 折
|Aoi Tori
|54
|108
|5.0 折
|Ara: 不为人知的历史
|79.2
|198
|4.0 折
|Archvale
|20
|50
|4.0 折
|百英雄传
|54
|198
|2.7 折
|拔作岛
|27.6
|92
|3.0 折
|拔作岛 2
|36.8
|92
|4.0 折
|北方之魂
|7
|70
|1.0 折
|北极
|4
|40
|1.0 折
|悖论之门
|17.4
|58
|3.0 折
|迸发
|8
|64
|1.2 折
|迸发 2
|13
|129
|1.0 折
|崩坏之兆：瘟疫
|4
|37
|1.1 折
|蝙蝠侠：阿卡姆疯人院年度版
|10
|68
|1.5 折
|蝙蝠侠：阿卡姆 VR
|10
|68
|1.5 折
|蝙蝠侠：阿卡姆之城年度版
|13
|68
|1.9 折
|边境猎人: 艾尔莎的命运之轮
|30
|78
|3.8 折
|变量 Variables
|4
|39
|1.0 折
|别拽了！烤串师傅
|14
|20
|7.0 折
|避难所 2
|18
|90
|2.0 折
|病房轶事～潜藏邪恶老鸟护士的住院生活～
|29.2
|83.5
|3.5 折
|病房轶事～在凶恶护士长主宰的医院深渊中过着卧底生活～
|26.6
|76
|3.5 折
|病房轶事 ～只有恶质护士存在的医院～
|14
|70
|2.0 折
|病态：七侍者
|8
|80
|1.0 折
|博德之门 3
|188
|268
|7.0 折
|玻璃假面舞会 3
|6
|22
|2.7 折
|BOMBANANA!
|17.4
|29
|6.0 折
|薄暮夏梦
|13
|38
|3.4 折
|波斯王子：Rogue
|24
|80
|3.0 折
|Boxes: Lost Fragments
|31.9
|58
|5.5 折
|波与月夜之青莲
|38
|76
|5.0 折
|部落幸存者
|18
|72
|2.5 折
|Bunny’s 家政上门服务
|73.6
|92
|8.0 折
|不要逃离：荒原上的 4 天
|12
|58
|2.1 折
|不义联盟 2
|13
|138
|0.9 折
|不义联盟：人中之神终极版
|10
|68
|1.5 折
|彩虹六号：维加斯 2
|12
|48
|2.5 折
|《使命召唤：无限战争》 - Season Pass
|141.5
|283
|5.0 折
|残暴小队
|7
|70
|1.0 折
|苍翼：混沌效应
|42
|76
|5.5 折
|苍翼默示录：交叉对决
|38
|188
|2.0 折
|苍之彼方的四重奏
|35
|88
|4.0 折
|苍之彼方的四重奏 EXTRA1
|30.6
|68
|4.5 折
|苍之彼方的四重奏 EXTRA2
|47
|78
|6.0 折
|卡普空复古格斗游戏收藏集
|44
|148
|3.0 折
|层层恐惧 2
|7
|70
|1.0 折
|层层恐惧 2016
|7
|68
|1.0 折
|层层梦境
|17.6
|88
|2.0 折
|拆包装
|28
|70
|4.0 折
|超级忍反攻的斩击
|33
|76
|4.3 折
|车祸现场模拟器
|12
|48
|2.5 折
|尘埃：幸福的轨迹
|9.6
|48
|2.0 折
|尘封大陆
|33.8
|169
|2.0 折
|成长家园
|6
|38
|1.6 折
|成长物语：永恒树之歌
|33
|109
|3.0 折
|城镇叠叠乐
|9
|26
|3.5 折
|沉星之序
|73
|98
|7.4 折
|炽热的帆：海盗之战
|14.5
|58
|2.5 折
|重返猴岛
|21
|92
|2.3 折
|铳墓 G.O.R.E
|11.1
|110.8
|1.0 折
|重生 2 我独自逆袭
|46
|58
|7.9 折
|Chorus
|9
|92
|1.0 折
|传染恐慌 3：启示录
|10
|52
|1.9 折
|纯白交响曲 -Love is pure white- HD Remake
|81.6
|136
|6.0 折
|纯白交响曲 SANA EDITION
|64.8
|108
|6.0 折
|春逝百年抄
|81
|298
|2.7 折
|初音未来：歌姬计划 39's
|72
|198
|3.6 折
|Click Mage
|11
|22
|5.0 折
|Corpse Party (2021)
|55
|110
|5.0 折
|催眠学习 —Secret Desire—
|14
|70
|2.0 折
|Da Capo 3 R
|39.2
|112
|3.5 折
|达尔文悖论
|65
|179
|3.6 折
|打骨折超市日记
|44
|80
|5.5 折
|袋鼠闯天关 2（2003 重制版）
|4
|10
|4.0 折
|当铺人生 2
|18
|59
|3.1 折
|弹球亿万富翁
|17
|52
|3.3 折
|刀锋战神
|12
|62
|1.9 折
|道口警卫乔
|13
|25
|5.2 折
|岛上居民
|7
|26
|2.7 折
|岛屿生存者
|10
|98
|1.0 折
|岛屿时光
|7
|70
|1.0 折
|盗贼之海
|48
|138
|3.5 折
|大头盔英雄
|32
|90
|3.6 折
|达愿福神社
|55.2
|92
|6.0 折
|德军总部 2：新巨像
|24.8
|165
|1.5 折
|despelote
|27.5
|55
|5.0 折
|电竞教父
|39
|78
|5.0 折
|电钻少女
|14
|58
|2.4 折
|钓鱼哥的奇妙冒险
|18
|79
|2.3 折
|帝国霸业：银河生存
|23
|76
|3.0 折
|帝国神话
|25
|99
|2.5 折
|帝国时代 4：周年纪念版
|57
|179
|3.2 折
|《地平线零之曙光》重制版
|172.5
|345
|5.0 折
|《地平线西之绝境》完整版
|207
|414
|5.0 折
|地球不屈
|75
|149
|5.0 折
|地球上最长的路
|9
|37
|2.4 折
|底特律：化身为人
|13
|136
|1.0 折
|地铁：觉醒
|35
|148
|2.4 折
|《地铁：离乡》完全版
|14.8
|148
|1.0 折
|迪托之剑
|12
|58
|2.1 折
|Divinum
|43.5
|58
|7.5 折
|地狱即我们
|43
|168
|2.6 折
|地狱潜者
|13.6
|68
|2.0 折
|东方帝国
|16.2
|108
|1.5 折
|东方红辉心
|15
|50
|3.0 折
|东方幕华祭春雪篇
|11
|45
|2.4 折
|东方 New World
|35
|76
|4.6 折
|东方夜光幻梦
|16
|32
|5.0 折
|DRACU-RIOT!
|66
|88
|7.5 折
|堆叠妖怪
|32
|45
|7.1 折
|对马岛之魂：导演剪辑版
|199
|398
|5.0 折
|DuneCrawl
|27
|54
|5.0 折
|Dune: Imperium
|55
|84
|6.5 折
|夺宝奇兵：古老之圈
|199
|349
|5.7 折
|EA SPORTS™ College Football 27
|174
|348
|5.0 折
|EA SPORTS FC™ 27
|124
|248
|5.0 折
|恶棍水域
|27
|108
|2.5 折
|俄国母亲洒热血
|6
|58
|1.0 折
|恶魔城：暗影之王 2
|22.4
|112
|2.0 折
|恶魔城：暗影之王终极版
|17.6
|88
|2.0 折
|二进制领域
|10
|50
|2.0 折
|Exo One
|10
|66
|1.5 折
|厄运之刃
|15.5
|62
|2.5 折
|凡尔纳：幻想之形
|10
|50
|2.0 折
|放松时光：与你共享 Lo-Fi 故事
|25
|39
|6.4 折
|放置之路：古神复苏
|30
|38
|7.9 折
|反叛公司：战争升级
|15
|49
|3.1 折
|翻天喜地凑大钱
|15
|23
|6.5 折
|犯罪模拟器
|27
|58
|4.7 折
|Fate/EXTELLA LINK
|83
|278
|3.0 折
|法外狂徒：滚石城
|7
|76
|0.9 折
|风暴驭使
|17
|48
|3.5 折
|风暴之城
|18
|99
|1.8 折
|愤怒的大脚
|18
|76
|2.4 折
|Florence
|6
|26
|2.3 折
|Flower
|6
|30
|2.0 折
|浮岛物语
|21
|70
|3.0 折
|Fureraba 爱人的朋友
|41
|90
|4.6 折
|辐射谷物语
|11
|58
|1.9 折
|符文工厂 3 豪华版
|51
|256
|2.0 折
|符文工厂 4 豪华版
|52
|190
|2.7 折
|符文工厂 5
|69
|218
|3.2 折
|符文工房龙之天地
|117
|258
|4.5 折
|钢铁收割
|17
|111
|1.5 折
|钢铁指挥官
|17
|36
|4.7 折
|钢之崛起
|11
|109
|1.0 折
|高空舰队
|37
|90
|4.1 折
|格斗天使 SE
|9
|68
|1.3 折
|格兰蒂亚高清重置版
|35
|70
|5.0 折
|哥特舰队：阿玛达 2
|18
|89
|2.0 折
|God Of Weapons
|11
|25
|4.4 折
|gogh: 虚拟形象与专注
|25
|45
|5.6 折
|工人与资源：苏维埃共和国
|37.3
|149
|2.5 折
|狗狗
|12
|80
|1.5 折
|Great Deceiver
|14
|70
|2.0 折
|怪物对决自走棋
|13
|42
|3.1 折
|观察者
|8.8
|88
|1.0 折
|光明旅者
|17
|68
|2.5 折
|光明之响
|46
|228
|2.0 折
|孤独之海
|24
|118
|2.0 折
|鬼灭之刃火之神血风谭
|81
|179
|4.5 折
|鬼灭之刃争当最强队士！
|59
|218
|2.7 折
|诡野西部
|20
|148
|1.4 折
|滚弹吧僵尸
|7
|69
|1.0 折
|过山车大亨 3：完整版
|16
|70
|2.3 折
|孤山难越
|10
|99
|1.0 折
|孤山速降
|13.6
|68
|2.0 折
|孤星寂海
|13.5
|54
|2.5 折
|哈迪斯
|23
|92
|2.5 折
|哈迪斯 2
|76
|108
|7.0 折
|嗨嗨人生
|34
|136
|2.5 折
|海参 2
|24
|130
|1.8 折
|嗨哟
|10
|42
|2.4 折
|海员人生：行船模拟
|43.2
|108
|4.0 折
|海之呼唤
|19
|76
|2.5 折
|Harmonia Full HD Edition
|19
|58
|3.3 折
|Harold Halibut
|36
|128
|2.8 折
|黑暗之魂：重制版
|90
|198
|4.5 折
|黑道圣徒 2
|5
|37
|1.4 折
|黑道圣徒 3 ：复刻版
|10
|111
|0.9 折
|黑枪神悟空
|3
|30
|1.0 折
|黑色起源
|11
|54
|2.0 折
|黑色：坠落
|12
|48
|2.5 折
|黑兽 2‧改
|27.6
|92
|3.0 折
|黑兽‧改
|22.8
|76
|3.0 折
|黑书
|28
|92
|3.0 折
|合金天使：堕入伊甸
|17
|84
|2.0 折
|HENPRI
|55.2
|92
|6.0 折
|HimeYoku: A Sacrifice of Lust and Grace
|14
|70
|2.0 折
|红色沙漠：增强版
|198
|268
|7.4 折
|红色至日
|3.7
|37
|1.0 折
|红视
|15
|76
|2.0 折
|红眼露比
|63.2
|79
|8.0 折
|Hot Brass
|12
|58
|2.1 折
|皇家骑士团：重生
|81
|298
|2.7 折
|荒绝之剑 DX
|8
|32
|2.5 折
|荒凉之地
|12
|58
|2.1 折
|黄泉之路
|14
|76
|1.8 折
|荒野八人组
|9
|92
|1.0 折
|荒野大镖客：救赎 2
|69.8
|279
|2.5 折
|焕然异星
|26
|64
|4.1 折
|幻象杀手：重制版
|4.2
|42
|1.0 折
|幻想水浒传 1&2 HD 复刻版
|84
|168
|5.0 折
|幻想乡妖怪塔防 ~Touhou Monster TD
|24
|67
|3.6 折
|环形帝国
|7.2
|36
|2.0 折
|环形帝国：竞争者
|15.5
|62
|2.5 折
|浣熊推币机
|29
|45
|6.4 折
|幻影深渊
|35
|76
|4.6 折
|化形战士 BIOMORPH
|49
|76
|6.4 折
|画中世界
|15
|60
|2.5 折
|晦暗神祇 2
|48
|88
|5.5 折
|回家前都算是棉花糖
|64.8
|108
|6.0 折
|回旋镖 X
|18
|76
|2.4 折
|胡闹搬家 2
|24
|130
|1.8 折
|胡闹厨房全都好吃
|41
|170
|2.4 折
|魂斗罗：加鲁加行动
|68
|136
|5.0 折
|火柴人亨利合集
|22
|55
|4.0 折
|霍格沃茨之遗
|37
|384
|1.0 折
|琥珀岛
|22
|120
|1.8 折
|呼吸边缘
|9
|92
|1.0 折
|呼吸边缘 2
|57.8
|77
|7.5 折
|If Found...
|19
|54
|3.5 折
|Inkulinati 神笔谈兵
|30
|99
|3.0 折
|Irotoridori No Sekai HD - The Colorful World
|64.8
|108
|6.0 折
|Jack Move
|17
|68
|2.5 折
|JDM: 漂移大师
|40
|118
|3.4 折
|加雷利亚迷宫与魔女旅团
|55.8
|186
|3.0 折
|茧
|35
|95
|3.7 折
|加拿大死亡之路
|7
|48
|1.5 折
|僵尸世界大战：劫后余生
|31
|125
|2.5 折
|剑星
|162
|268
|6.0 折
|剑与魂
|20
|58
|3.4 折
|建筑模拟 2015
|10
|48
|2.1 折
|劫后余生
|28
|138
|2.0 折
|几何竞技场
|5
|18
|2.8 折
|机甲战魔
|25
|138
|1.8 折
|机甲战士 5：雇佣兵
|23
|90
|2.6 折
|寂静岭 2
|83
|298
|2.8 折
|寂静岭 f
|83
|298
|2.8 折
|羁留
|13.8
|92
|1.5 折
|禁闭求生
|48
|119
|4.0 折
|禁闭求生 2
|78
|98
|8.0 折
|警察故事
|11
|76
|1.4 折
|警察模拟器：巡警
|22
|108
|2.0 折
|颈椎病
|18
|21
|8.6 折
|精灵战记
|21
|70
|3.0 折
|静脉注射
|12
|80
|1.5 折
|静脉注射 2
|36
|80
|4.5 折
|精神城市：洛菲会议
|16
|40
|4.0 折
|金辉恋曲四重奏
|35.1
|78
|4.5 折
|金辉恋曲四重奏 -Golden Time-
|35
|78
|4.5 折
|禁忌试练
|26
|48
|5.4 折
|极品飞车：热度
|14
|288
|0.5 折
|酒店模拟器
|19
|99
|1.9 折
|酒馆大师
|6
|48
|1.2 折
|救命！怎么又塌了!
|37
|68
|5.4 折
|久那土国记
|18.4
|92
|2.0 折
|旧世界 Old World
|13
|149
|0.9 折
|极限国度
|16.8
|168
|1.0 折
|极限竞速：地平线 5
|79
|198
|4.0 折
|极限竞速：地平线 6
|224
|298
|7.5 折
|机械战警：暴戾都市-未竟之事
|34.6
|108
|3.2 折
|锯齿房间
|9
|58
|1.6 折
|绝递必达
|75
|195
|3.8 折
|绝境北地
|12
|58
|2.1 折
|狙击手：幽灵战士 2
|4.2
|42
|1.0 折
|狙击手：幽灵战士契约
|9.8
|98
|1.0 折
|狙击手：幽灵战士契约 2
|12
|119
|1.0 折
|June 的最后一天
|17
|68
|2.5 折
|军团
|45
|90
|5.0 折
|君王之塔 / Sovereign Tower
|54.4
|68
|8.0 折
|凯瑟琳
|26
|114
|2.3 折
|KANADE
|36
|48
|7.5 折
|Kanon
|35
|108
|3.2 折
|卡牌之声：龙之岛
|72
|198
|3.6 折
|卡特卡夫卡丁车
|11
|92
|1.2 折
|坑人
|21
|70
|3.0 折
|肯泽拉传说：扎乌
|41.3
|118
|3.5 折
|KeyWe
|12
|80
|1.5 折
|壳之少女
|26.6
|76
|3.5 折
|Kraken Academy!!
|12.6
|42
|3.0 折
|狂野之心
|24
|80
|3.0 折
|酷极轮滑
|24.8
|99
|2.5 折
|坤化危机
|3
|10
|3.0 折
|喇叭之城
|48
|88
|5.5 折
|莱恩岛生存指南
|40
|72
|5.6 折
|莱卡：岁月之血
|11
|76
|1.4 折
|垃圾日
|22.4
|28
|8.0 折
|浪漫沙加 2 七英雄的复仇
|108
|298
|3.6 折
|浪人崛起
|106
|248
|4.3 折
|蓝色回忆录
|7.5
|30
|2.5 折
|蓝途王子
|53
|108
|4.9 折
|老式音乐剧
|4
|43
|0.9 折
|乐高：超人
|6
|116
|0.5 折
|乐高大电影
|14
|68
|2.1 折
|乐高都市：卧底风云
|11
|70
|1.6 折
|乐高复仇者联盟
|25
|169
|1.5 折
|乐高哈利波特：第 1-4 年
|10
|68
|1.5 折
|乐高哈利波特：第 5-7 年
|10
|68
|1.5 折
|乐高：霍比特人
|14
|68
|2.1 折
|乐高漫威超级英雄
|14
|68
|2.1 折
|乐高漫威超级英雄 2
|14
|70
|2.0 折
|乐高星球大战：天行者传奇
|24
|248
|1.0 折
|乐高星球大战：原力觉醒
|14
|90
|1.6 折
|乐高：旋风忍者大电影
|11
|70
|1.6 折
|乐高：指环王
|14
|68
|2.1 折
|乐高侏罗纪世界
|14
|68
|2.1 折
|LEGO® Voyagers
|53
|88
|6.0 折
|恋爱与选举与巧克力
|55.4
|88
|6.3 折
|炼金之道
|30
|55
|5.5 折
|Life is Strange: Before the Storm Remastered
|54.6
|273
|2.0 折
|黎明行者之血
|203
|298
|6.8 折
|灵视异闻 FILE23 本所七大不可思议
|59
|129
|4.6 折
|灵视异闻 FILE38 伊势人鱼物语
|87
|148
|5.9 折
|零希沃特
|38
|76
|5.0 折
|Little Busters!
|33
|103
|3.2 折
|流星 -a wish star-
|34
|45
|7.6 折
|流星世界演绎者：Badge & Dagger
|12.4
|62
|2.0 折
|龙腾世纪™: 影障守护者
|75
|298
|2.5 折
|龙崖
|7
|35
|2.0 折
|LOOPERS
|23
|70
|3.3 折
|LOVEJUICED! -感受来自邻家满满的爱意-
|69
|92
|7.5 折
|LUNARiA -Virtualized Moonchild-
|24
|76
|3.2 折
|轮回塔
|6.3
|42
|1.5 折
|麻布仔大冒险
|136.6
|414
|3.3 折
|麦克斯：兄弟魔咒
|10
|48
|2.1 折
|马克思佩恩 2：马克思佩恩的堕落
|15.8
|63
|2.5 折
|Making*Lovers
|40.5
|90
|4.5 折
|玛拉的夏天
|7
|70
|1.0 折
|马洛布里格斯
|4.2
|21
|2.0 折
|曼岛 TT 摩托车大赛
|7
|70
|1.0 折
|曼岛 TT 摩托车大赛: 边缘竞速 3
|8
|168
|0.5 折
|曼岛 TT 赛事：边缘竞速 2
|9
|90
|1.0 折
|漫漫长路沙巫之旅
|32
|90
|3.6 折
|漫威蜘蛛侠 2
|266.7
|398
|6.7 折
|漫威蜘蛛侠：重置版
|165.6
|414
|4.0 折
|猫老板的秘密食谱
|24.5
|49
|5.0 折
|猫咪机器人
|5
|33
|1.5 折
|冒险家艾略特的千年奇谭
|188
|298
|6.3 折
|冒险之旅：十字军东征
|14
|70
|2.0 折
|Meet Your Maker
|22.5
|75
|3.0 折
|美国阿卡迪亚
|24
|76
|3.2 折
|美好的回乡生活
|64
|92
|7.0 折
|梅树林的回声
|29
|70
|4.1 折
|没有尸体，就没有问题！
|19.8
|22
|9.0 折
|萌宠拆拆乐
|15
|32
|4.7 折
|梦幻模拟战 1+2
|101
|338
|3.0 折
|梦幻战术
|34
|68
|5.0 折
|梦之形
|56
|88
|6.4 折
|Metal Unit
|10
|50
|2.0 折
|密不可分
|11
|76
|1.4 折
|迷城的国度
|15
|50
|3.0 折
|迷城之光 Hob
|14
|68
|2.1 折
|米卡与魔女之山
|34
|76
|4.5 折
|迷失
|46
|98
|4.7 折
|迷雾征程
|8
|76
|1.1 折
|谜语小丑
|47
|88
|5.3 折
|迷瘴纪事
|38
|128
|3.0 折
|莫德海姆：诅咒之城
|5.5
|78
|0.7 折
|魔法门之英雄无敌：上古纪元
|100
|149
|6.7 折
|魔法少女的魔女审判
|58
|80
|7.2 折
|魔法使之夜
|90
|198
|4.5 折
|蘑菇秘语
|17.4
|22
|7.9 折
|模拟巴士 18
|12
|59
|2.0 折
|模拟巴士 21
|28
|93
|3.0 折
|模拟美景摄影
|27.5
|55
|5.0 折
|Monkeys!¡
|69.6
|87
|8.0 折
|魔女的夜宴（英文版）
|54
|119
|4.5 折
|末日地带：与世隔绝
|7
|89
|0.8 折
|末日觉醒
|8
|80
|1.0 折
|魔塔猎人
|5
|62
|0.8 折
|魔铁危机
|9
|90
|1.0 折
|魔域之书
|6
|80
|0.8 折
|牧场物语：重聚矿石镇
|57
|252
|2.3 折
|牧场物语橄榄镇与希望的大地
|101
|319
|3.2 折
|《牧灵奇旅》
|43
|86
|5.0 折
|My Dream Setup
|10.4
|26
|4.0 折
|纳赫鲁博王国地下城：混沌护符
|15.5
|103
|1.5 折
|奈米使徒计划
|23
|50
|4.6 折
|NBA 2K27
|134.1
|298
|4.5 折
|Neva
|28
|76
|3.7 折
|你的日记 +
|8
|80
|1.0 折
|霓虹白客
|33
|88
|3.8 折
|霓虹下的出租车
|8
|54
|1.5 折
|Nitro+ 女主角梦幻格斗
|22
|88
|2.5 折
|诺德要塞
|36
|78
|4.6 折
|诺科
|18
|58
|3.1 折
|诺娃之岛
|33
|80
|4.1 折
|女生宿舍 -女子宿舍的管理员-
|47.2
|59
|8.0 折
|女生宿舍 -女子宿舍的管理员- After
|47.2
|59
|8.0 折
|女神异闻录３ 携带版
|57
|125
|4.6 折
|女神异闻录 4 黄金版
|57
|125
|4.6 折
|女神异闻录 4 无敌究极后桥背摔
|48
|159
|3.0 折
|女神异闻录 5 乱战：魅影攻手
|80
|268
|3.0 折
|Onde
|3.3
|47
|0.7 折
|ONE.
|30.4
|76
|4.0 折
|Open Roads
|34
|68
|5.0 折
|OpenTTD
|10.5
|21
|5.0 折
|OPUS：龙脉常歌 -最终版-
|40
|100
|4.0 折
|OPUS：心相吾山
|69
|98
|7.0 折
|Outbreak Island
|34.8
|58
|6.0 折
|潘卡普：守梦人
|4
|40
|1.0 折
|叛乱：沙漠风暴
|25
|129
|1.9 折
|PARQUET
|23
|58
|4.0 折
|Pathologic 3
|76.8
|128
|6.0 折
|喷气喷枪
|12
|58
|2.1 折
|PGA TOUR 2K25
|69.7
|199
|3.5 折
|漂流品
|40
|80
|5.0 折
|匹诺曹的谎言
|135
|298
|4.5 折
|披萨屋模拟器
|34.8
|52
|6.7 折
|planetarian～雪圏球～
|6
|18
|3.3 折
|Plantera 2: Golden Acorn
|8
|22
|3.6 折
|破壕行动
|25
|50
|5.0 折
|《破坏者》
|11.6
|58
|2.0 折
|破门而入 2：北方特遣队
|50
|92
|5.4 折
|破门而入：行动小队
|8
|56
|1.4 折
|破碎族裔
|41.6
|166.5
|2.5 折
|Primal Hearts
|46
|92
|5.0 折
|Primal Hearts 2
|46
|92
|5.0 折
|前不良人妻雏子
|23.2
|58
|4.0 折
|枪伞游侠
|14
|58
|2.4 折
|枪械模拟器
|44
|92
|4.8 折
|千棋百计
|33.8
|52
|6.5 折
|敲敲打宝
|15.6
|26
|6.0 折
|切尔诺贝利人
|18
|90
|2.0 折
|切尔诺贝利人 2：禁区
|114
|152
|7.5 折
|弃海
|17
|68
|2.5 折
|歧路旅人
|54
|198
|2.7 折
|歧路旅人 0
|135
|298
|4.5 折
|歧路旅人 II
|72
|198
|3.6 折
|奇妙逃亡
|19.5
|78
|2.5 折
|青岚物语
|48
|88
|5.5 折
|穹顶守护者
|17
|68
|2.5 折
|欺骗公司
|7.6
|76
|1.0 折
|奇异恩典 -What color is your attribute?-
|64
|128
|5.0 折
|奇异人生: 重逢
|161.2
|248
|6.5 折
|奇异人生重制版
|54.6
|273
|2.0 折
|奇异种子 Strange Seed
|40.6
|58
|7.0 折
|拳皇 15
|25
|108
|2.3 折
|拳皇 98UM
|10
|68
|1.5 折
|全面坦克模拟器
|20
|68
|2.9 折
|全面战争传奇：特洛伊
|23
|68
|3.4 折
|全面战争：帝国
|17
|68
|2.5 折
|全面战争：罗马 2 - 帝皇版
|23
|98
|2.3 折
|全面战争：罗马重制版
|24.5
|98
|2.5 折
|全面战争：战锤 2
|61
|268
|2.3 折
|全面战争：战锤 3
|41
|298
|1.4 折
|全面战争：中世纪 2
|17
|68
|2.5 折
|驱灵天师
|39
|78
|5.0 折
|群尸来压境
|17.5
|25
|7.0 折
|驱逐舰：U 型艇猎手
|39
|130
|3.0 折
|RAIDOU Remastered: 超力兵团奇谭
|105
|238
|4.4 折
|燃灯者联盟
|62
|248
|2.5 折
|Renai Karichaimashita: Koikari - Love For Hire
|39
|78
|5.0 折
|人间地狱
|43
|188
|2.3 折
|人气声优的养成方式
|23.2
|116
|2.0 折
|仁王 2 完全版
|90
|249
|3.6 折
|仁王３
|157
|348
|4.5 折
|忍者龙剑传 2：黑之章
|119.2
|298
|4.0 折
|忍者龙剑传 4
|149
|298
|5.0 折
|忍者龙剑传 Σ
|113
|249
|4.5 折
|人中之龙０ 誓约的场所导演剪辑版
|95.2
|238
|4.0 折
|人中之龙 7: 光与暗的去向
|38.2
|109
|3.5 折
|人中之龙 7 外传无名之龙
|45.8
|229
|2.0 折
|人中之龙８
|59.6
|298
|2.0 折
|人中之龙 8 外传夏威夷海盗
|67
|268
|2.5 折
|人中之龙极３ / 人中之龙３外传 Dark Ties
|107.2
|268
|4.0 折
|人中之龙维新！极
|49.5
|198
|2.5 折
|热血女孩
|31.5
|90
|3.5 折
|日落黄昏时
|22
|89
|2.5 折
|日先生的帽盒
|14
|58
|2.4 折
|肉丸烹饪：盛满快乐
|26
|48
|5.4 折
|如果可以回家早一点
|5
|28
|1.8 折
|RUINER
|7.6
|76
|1.0 折
|瑞奇与叮当时空跳转
|165.6
|414
|4.0 折
|R 元素 2
|13
|108
|1.2 折
|SAMURAI WARRIORS 4 DX
|149.5
|299
|5.0 折
|三角战略
|137
|379
|3.6 折
|Scars Above
|11.1
|111
|1.0 折
|沙贝
|23
|92
|2.5 折
|沙金工业 Sandustry
|28
|59
|4.7 折
|莎木 I & II
|36
|198
|1.8 折
|上古卷轴 4：湮灭重制版
|142
|249
|5.7 折
|上古卷轴 4：湮没
|12.4
|62
|2.0 折
|上古之魂
|9.9
|99
|1.0 折
|熵值中心
|15.2
|76
|2.0 折
|闪乱神乐：忍辱负重
|22
|88
|2.5 折
|闪乱神乐：少女们的选择
|33.6
|112
|3.0 折
|闪乱神乐：少女们的证明
|35.2
|88
|4.0 折
|闪乱神乐：沙滩戏水
|34.5
|138
|2.5 折
|闪乱神乐桃色弹珠
|27
|90
|3.0 折
|沙丘：觉醒
|80
|160
|5.0 折
|Shattered Pixel Dungeon
|21
|42
|5.0 折
|鲨鱼超市
|31
|42
|7.4 折
|赦免者
|10.8
|108
|1.0 折
|圣剑传说 3
|66
|249
|2.7 折
|圣剑传说 Visions of Mana
|123
|348
|3.5 折
|圣铠传说
|10.2
|68
|1.5 折
|生态系统
|28
|76
|3.7 折
|圣域无光
|22.8
|76
|3.0 折
|圣战群英传：解放
|59.7
|199
|3.0 折
|神话时代：重述版
|40
|88
|4.5 折
|神界：原罪 2
|33
|133
|2.5 折
|神界：原罪-加强版
|11
|112
|1.0 折
|深空梦里人
|21
|70
|3.0 折
|深空梦里人 2：逐星之旅
|43.5
|87
|5.0 折
|神秘海域: 盗贼传奇合辑
|113.9
|345
|3.3 折
|审判之逝：湮灭的记忆
|36
|198
|1.8 折
|审判之眼：死神的遗言 Remastered
|43
|189
|2.3 折
|深馅地牢
|41
|58
|7.1 折
|深岩银河：幸存者
|26
|52
|5.0 折
|深狱
|39
|65
|6.0 折
|神陨之地
|29
|38
|7.6 折
|神之亵渎 2
|30
|130
|2.3 折
|摄影冒险
|8
|76
|1.1 折
|师父
|32
|139
|2.3 折
|时光旅诗
|34
|198
|1.7 折
|世界树的迷宫 HD
|46
|168
|2.7 折
|时空勇士
|108
|298
|3.6 折
|时灵星辰愚者
|12
|58
|2.1 折
|史力奇奇遇记: 姆明山谷之歌
|35
|76
|4.6 折
|失落王国
|23
|76
|3.0 折
|失落之魂
|88.4
|268
|3.3 折
|使命召唤
|49
|98
|5.0 折
|使命召唤 2
|49
|98
|5.0 折
|使命召唤 7：黑色行动
|99
|198
|5.0 折
|使命召唤：高级战争黄金版
|79.2
|198
|4.0 折
|使命召唤：黑色行动
|99
|198
|5.0 折
|使命召唤：黑色行动 3
|75
|298
|2.5 折
|使命召唤 ®：黑色行动 6
|114
|298
|3.8 折
|使命召唤：先锋
|98.3
|298
|3.3 折
|使命召唤：战争世界
|73.5
|98
|7.5 折
|尸体派对
|14
|48
|2.9 折
|噬血代码
|23
|268
|0.9 折
|十字军之王 3
|57
|198
|2.9 折
|收获之星
|144
|398
|3.6 折
|双点博物馆
|90
|158
|5.7 折
|双截龙外传：双龙出海
|15.2
|76
|2.0 折
|双人成行
|40
|198
|2.0 折
|双人大逃脱：失落的潜艇
|24
|48
|5.0 折
|双星物语
|15
|50
|3.0 折
|双星物语 2
|28
|70
|4.0 折
|双影奇境
|119
|198
|6.0 折
|鼠宝小镇
|45
|99
|4.5 折
|数码宝贝绝境求生
|41
|298
|1.4 折
|数码宝贝世界 -next 0rder-
|34
|248
|1.4 折
|数码宝贝物语：网络侦探
|20
|228
|0.9 折
|淑女同萌！-Superior Entelecheia-
|65
|118
|5.5 折
|思古塔加亚最后的英雄
|16
|80
|2.0 折
|四海兄弟：故乡
|131.4
|219
|6.0 折
|死亡岛：激流终极版
|7
|74
|0.9 折
|死亡搁浅 2: 冥滩之上
|180
|298
|6.0 折
|死亡回归
|136.6
|414
|3.3 折
|死亡教堂
|19
|54
|3.5 折
|死亡空间
|24.8
|248
|1.0 折
|死亡循环
|48
|249
|1.9 折
|死亡与税赋
|7
|52
|1.3 折
|死域 Rogue
|43
|85
|5.1 折
|死在文兰
|7
|76
|0.9 折
|SKALD: Against the Black Priory
|26.1
|58
|4.5 折
|SNK40 周年合集
|21
|149
|1.4 折
|SNK 女中豪杰
|22
|158
|1.4 折
|松鼠遇到枪
|18
|76
|2.4 折
|SOS OPS!
|3.5
|35
|1.0 折
|Staxel 方块物语
|17
|68
|2.5 折
|Stray Gods: The Roleplaying Musical
|54
|108
|5.0 折
|SuchArt: 艺术家模拟器
|32.2
|92
|3.5 折
|Summer Pockets
|40
|126
|3.2 折
|索尼克超级巨星
|54
|198
|2.7 折
|索尼克赛车交叉世界
|101
|198
|5.1 折
|索尼克 × 夏特世代重启
|57
|229
|2.5 折
|Supipara 第二章：春天来了！
|15
|50
|3.0 折
|Supipara 第一章：春天来了！
|14
|48
|2.9 折
|Supraland Six Inches Under
|21
|70
|3.0 折
|苏普拉兰
|14
|70
|2.0 折
|宿星的女朋友
|23.2
|58
|4.0 折
|宿星的女朋友 2 ―destiny star girlfriend―
|29
|58
|5.0 折
|宿星的女朋友 3 ―destiny star girlfriend―
|29
|58
|5.0 折
|塑战核心
|27
|68
|4.0 折
|太空弃舰：死亡之翼威力加强版
|13
|129
|1.0 折
|泰拉往事 Terra Memoria
|19
|76
|2.5 折
|Tails of Iron 2: Whiskers of Winter
|31.5
|105
|3.0 折
|太阳帝国的原罪 2
|85
|170
|5.0 折
|太阳灰国
|36
|145
|2.5 折
|太阳之子
|11
|46
|2.4 折
|太依赖咒术的我未来堪忧。
|16
|80
|2.0 折
|坦克小队
|49.5
|99
|5.0 折
|贪婪之秋
|15
|149
|1.0 折
|坦能堡
|15
|76
|2.0 折
|逃出从此以后
|46
|92
|5.0 折
|逃出地牢
|10
|42
|2.4 折
|逃离百慕大
|5
|48
|1.0 折
|特级厨师
|9
|89
|1.0 折
|特斯拉学徒 2
|7
|70
|1.0 折
|Thank Goodness You're Here!
|39.5
|79
|5.0 折
|The Invisible Hand
|10
|52
|1.9 折
|The Last Stand Legacy Collection
|10.9
|42
|2.6 折
|The Pale Beyond
|14
|70
|2.0 折
|The Pathless
|29
|145
|2.0 折
|The Relic: First Guardian
|45.2
|129
|3.5 折
|The Spirit and the Mouse
|22.8
|76
|3.0 折
|天国：拯救 2
|75
|228
|3.3 折
|甜蜜夏日 +
|55.2
|69
|8.0 折
|甜蜜夏日 ~Perfect Edition~
|30.4
|76
|4.0 折
|天堂岛杀手
|19
|76
|2.5 折
|天堂的异乡人：最终幻想起源
|68
|249
|2.7 折
|天体
|19
|76
|2.5 折
|甜甜圈都市
|14
|54
|2.6 折
|天外世界 2
|119
|298
|4.0 折
|天外世界：太空人之选
|37
|148
|2.5 折
|田园记
|19
|64
|3.0 折
|天之少女
|41.8
|76
|5.5 折
|铁锤守卫英雄传 2
|17
|72
|2.4 折
|铁路帝国
|29.8
|149
|2.0 折
|铁路帝国 2
|123
|299
|4.1 折
|铁路先驱
|26
|130
|2.0 折
|铁路在线
|43
|108
|4.0 折
|同级生 Remake
|28
|70
|4.0 折
|统一指挥 2
|10
|108
|0.9 折
|To The Rescue!
|18
|70
|2.6 折
|透明的她与真实的我
|29
|46
|6.3 折
|骰死地牢
|24
|48
|5.0 折
|骰途酒馆
|32
|43
|7.4 折
|骰之侵略者
|45.9
|54
|8.5 折
|Trinoline 全年龄版
|26
|103
|2.5 折
|突击间谍
|14
|70
|2.0 折
|脱逃者 2
|9
|90
|1.0 折
|涂鸦冒险家：DC 漫画冒险
|7
|68
|1.0 折
|涂鸦冒险家：无限
|7
|68
|1.0 折
|Tyrion Cuthbert: Attorney of the Arcane
|21.6
|108
|2.0 折
|UNSIGHTED
|28
|70
|4.0 折
|Voidigo
|10.5
|21
|5.0 折
|瓦尔法里斯
|8
|80
|1.0 折
|外星原人入侵
|53
|76
|7.0 折
|丸霸无双
|6
|20
|3.0 折
|网吧 & 超市模拟器
|25
|58
|4.3 折
|王国 80 年代
|13
|48
|2.7 折
|王国保卫战 5：联盟
|40
|76
|5.3 折
|王国保卫战 6：新启程
|56
|77
|7.3 折
|王国保卫战：起源
|18
|50
|3.6 折
|亡灵法师
|11.8
|118
|1.0 折
|王牌英雄
|22.8
|76
|3.0 折
|网球天使
|23.4
|36
|6.5 折
|完全可靠的快递
|6
|58
|1.0 折
|万物
|10
|99
|1.0 折
|丸子与銀河龙
|15
|76
|2.0 折
|维克多弗兰
|17
|68
|2.5 折
|未来广播与人工鸽
|37
|78
|4.7 折
|微软飞行模拟 2024
|225
|348
|6.5 折
|未完成的天鹅
|15
|60
|2.5 折
|我的朋友佩德罗
|14
|76
|1.8 折
|我的小绿屋
|16.8
|42
|4.0 折
|卧龙：苍天陨落
|80
|199
|4.0 折
|Worldless
|22.8
|76
|3.0 折
|WRC 4 FIA 世界拉力锦标赛
|4
|37
|1.1 折
|WRC 5 FIA 世界拉力锦标赛
|4
|37
|1.1 折
|巫毒垂钓
|24
|30
|8.0 折
|乌尔图克：荒凉
|6
|56
|1.1 折
|无光之晓
|11.2
|33
|3.4 折
|无尽帝国 2
|90
|199
|4.5 折
|无径之林
|49
|65
|7.5 折
|无尽旅图
|11.4
|38
|3.0 折
|无尽星火
|36
|60
|6.0 折
|污泥人生
|11
|58
|1.9 折
|无人愿死
|9
|92
|1.0 折
|误入迷途
|13
|72
|1.8 折
|无双全明星
|41
|299
|1.4 折
|午夜格斗快车
|28
|70
|4.0 折
|午夜协议
|14.5
|58
|2.5 折
|无主星渊
|9
|20
|4.5 折
|夏末白夜
|14
|25
|5.6 折
|向日葵：天空鹅卵石
|25
|100
|2.5 折
|像素哥 3
|8
|42
|1.9 折
|香提与七赛莲
|41
|90
|4.6 折
|小兵大战
|12
|80
|1.5 折
|小岛
|30
|76
|3.9 折
|消防模拟：火苗燃动
|58
|128
|4.5 折
|小骨：英雄杀手
|35
|70
|5.0 折
|小猫咪大城市
|33
|66
|5.0 折
|小小的岛
|19
|32
|5.9 折
|小小麻烦: 温馨侦探游戏
|22
|40
|5.5 折
|小小贴纸铺
|19
|38
|5.0 折
|校园默示录
|32
|80
|4.0 折
|夏日追逐者
|4
|36
|1.1 折
|狭小空间之战
|16
|80
|2.0 折
|细胞分裂 3：混沌理论
|12
|48
|2.5 折
|细胞分裂 6：黑名单
|22
|88
|2.5 折
|席德梅尔之海盗
|8
|32
|2.5 折
|西米岛
|6
|22
|2.7 折
|星尘轨迹：魔女之愿
|54
|72
|7.5 折
|星点战记-双子星系军阀
|15
|100
|1.5 折
|星光咖啡馆与死神之蝶
|51
|88
|5.8 折
|星舰设计师
|40
|68
|5.9 折
|星界战士
|27
|68
|4.0 折
|星际反叛军
|14
|92
|1.5 折
|星际贸易：前沿
|21
|58
|3.6 折
|星际探索者：异星远征
|49
|108
|4.5 折
|星际拓荒
|44
|95
|4.6 折
|星空
|100
|209
|4.8 折
|星球大战：亡命之徒
|60
|298
|2.0 折
|星之海洋: 第二个故事 R
|90
|198
|4.5 折
|星之终途
|23
|70
|3.3 折
|信号法则 The Signal State
|20.4
|68
|3.0 折
|新美妙世界
|108
|398
|2.7 折
|心门守卫
|29
|58
|5.0 折
|信使
|14
|76
|1.8 折
|X Invader
|14
|22
|6.4 折
|心渊梦境
|16
|78
|2.1 折
|兄弟: 双子传说重制版
|32
|88
|3.6 折
|熊与早餐
|25
|76
|3.3 折
|炫空：玩家起义
|7
|68
|1.0 折
|宣誓
|99
|198
|5.0 折
|雪地狂奔
|50
|129
|3.9 折
|雪色暗号
|15.2
|76
|2.0 折
|学校模拟器
|25
|98
|2.6 折
|雪原余烬
|28
|42
|6.7 折
|虚空航船
|36
|99
|3.6 折
|虚空列车
|40
|80
|5.0 折
|循环英雄
|11
|58
|1.9 折
|虚妄之盒
|31
|52
|6.0 折
|虚之少女
|46
|92
|5.0 折
|亚利桑那阳光 ® 2
|33
|138
|2.4 折
|亚利桑那阳光：重制版
|30
|108
|2.8 折
|羊皮盾卫士
|17
|68
|2.5 折
|演灭
|25
|78
|3.2 折
|严阵以待
|76
|159
|4.8 折
|耀斑纪元
|45
|99
|4.5 折
|药剂大亨
|29
|80
|3.6 折
|摇就完事儿了
|42
|70
|6.0 折
|要塞：决定版
|17
|58
|2.9 折
|要塞十字军东征：决定版
|46
|76
|6.1 折
|亚瑟王：骑士传说
|46
|152
|3.0 折
|鸦卫奇旅
|35
|95
|3.7 折
|野火
|15
|50
|3.0 折
|夜袭者
|18
|35
|5.1 折
|一步一脚印
|35
|76
|4.6 折
|伊甸之路
|25
|68
|3.7 折
|异端者
|17
|58
|2.9 折
|一分钟
|8.4
|42
|2.0 折
|伊克西翁
|36
|128
|2.8 折
|伊拉图斯：死之主
|15
|149
|1.0 折
|阴暗森林
|6
|59
|1.0 折
|樱花裁决
|18
|90
|2.0 折
|英灵士魂
|10
|68
|1.5 折
|荧幕判官
|8
|39
|2.1 折
|英雄不再
|58
|128
|4.5 折
|英雄萨姆 3：BFE
|10.8
|108
|1.0 折
|英雄萨姆 4：星球恶棍
|25
|136
|1.8 折
|英雄萨姆 Fusion 2017
|4.8
|48
|1.0 折
|英雄萨姆：首次出击 HD 复刻版
|4.8
|48
|1.0 折
|英雄萨姆：西伯利亚狂想曲
|22
|88
|2.5 折
|英雄传说：创之轨迹
|124
|248
|5.0 折
|英雄传说：空之轨迹 FC
|34
|68
|5.0 折
|英雄传说：闪之轨迹
|56
|112
|5.0 折
|英雄传说：闪之轨迹 2
|56
|112
|5.0 折
|影子诡局：被诅咒的海盗
|27
|149
|1.8 折
|影子战术：爱子的选择
|20
|80
|2.5 折
|银河之星 Remastered Collection
|216
|360
|6.0 折
|隐迹渐现
|17
|69
|2.5 折
|一起开火车！
|13
|90
|1.4 折
|一起开火车 2：汽笛重鸣
|46.8
|78
|6.0 折
|遗失的记录：绽放与愤怒
|66
|146
|4.5 折
|伊始之地
|20
|88
|2.3 折
|伊松佐河
|22
|108
|2.0 折
|伊苏 6：纳比斯汀的方舟
|17
|68
|2.5 折
|伊苏：起源
|17
|68
|2.5 折
|伊苏：塞尔塞塔的树海
|48
|80
|6.0 折
|遗忘之城
|18.4
|92
|2.0 折
|异星装置博物馆
|4.8
|32
|1.5 折
|异种航员 2
|54
|149
|3.6 折
|佣兵猎手
|21
|90
|2.3 折
|永不枯萎的世界与终焉之花 - The Rainbow Appears After Flowering Rain
|57
|76
|7.5 折
|永恒边缘
|9
|90
|1.0 折
|永恒与星辰与日常
|18
|22
|8.2 折
|永恒之夜
|27
|108
|2.5 折
|永恒之柱 2：死亡之火
|25
|98
|2.6 折
|勇气默示录 2
|103
|379
|2.7 折
|勇者斗恶龙创世小玩家 2 破坏神席德与空荡岛
|162
|324
|5.0 折
|勇者斗恶龙创世小玩家阿雷夫加尔德复兴记
|99
|198
|5.0 折
|勇者斗恶龙 I & II HD-2D Remake
|204
|348
|5.9 折
|勇者斗恶龙 III HD-2D Remake
|157
|348
|4.5 折
|勇者斗恶龙 XI S 寻觅逝去的时光决定版
|142
|284
|5.0 折
|Yono 和天空之象
|5
|50
|1.0 折
|幼儿园 2
|15
|58
|2.6 折
|有轨电车
|25
|45
|5.6 折
|幽灵行者
|37
|148
|2.5 折
|幽灵行者 2
|34
|168
|2.0 折
|幽灵之歌
|35
|70
|5.0 折
|游戏王：决斗者遗产
|17
|68
|2.5 折
|愿景之城 TerraScape
|29
|58
|5.0 折
|原子陨落
|46
|168
|2.7 折
|原子之心
|45
|239
|1.9 折
|月光石岛
|14
|58
|2.4 折
|月痕
|28
|70
|4.0 折
|渔夫的故事
|9
|48
|1.9 折
|Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution
|29
|116
|2.5 折
|余烬骑士
|27
|76
|3.6 折
|陨落之后
|15
|108
|1.4 折
|玉响未来
|22.8
|76
|3.0 折
|预言奇谈
|10
|68
|1.5 折
|雨中冒险
|7
|36
|1.9 折
|雨中冒险 2
|26.4
|80
|3.3 折
|雨中冒险: 回归
|29
|58
|5.0 折
|宇宙汉堡王
|14
|90
|1.6 折
|灾厄堡垒
|27
|99
|2.7 折
|灾厄逆刃
|9
|57
|1.6 折
|灾后修复师
|77
|169
|4.6 折
|在世界与世界的正中央
|23.4
|78
|3.0 折
|造物主 2
|37
|92
|4.0 折
|造作海岛
|31
|52
|6.0 折
|战场女武神
|17
|68
|2.5 折
|战场女武神 4
|40
|220
|1.8 折
|战锤 40K：暗潮
|45
|188
|2.4 折
|战锤 40K：爆矢枪
|26
|90
|2.9 折
|战锤 40K: 审判官-殉道者
|22
|222
|1.0 折
|战锤 40K：审判官-预言
|11
|110
|1.0 折
|战锤 40K：星际战士 2
|58
|249
|2.3 折
|战地风云 1
|10
|198
|0.5 折
|战地风云 3
|10
|198
|0.5 折
|战地风云 5
|11
|228
|0.5 折
|战地风云™ 6
|65
|198
|3.3 折
|战地风云™ 2042
|12
|248
|0.5 折
|战地：硬仗终极版
|10
|198
|0.5 折
|绽放 ★ 青春全力向前冲！
|47
|78
|6.0 折
|斩服少女：异布
|25
|100
|2.5 折
|战壕惊魂: Director's Cut
|27.5
|110
|2.5 折
|战神
|138
|345
|4.0 折
|战神：诸神黄昏
|266.7
|398
|6.7 折
|战士们：走向荣耀
|14
|70
|2.0 折
|战争召唤
|6
|58
|1.0 折
|正当防卫 4
|40
|444
|0.9 折
|征服的荣耀：围城
|9
|92
|1.0 折
|真 · 女神转生 III NOCTURNE HD REMASTER
|65
|238
|2.7 折
|真 · 女神转生 Ⅴ Vengeance
|73
|268
|2.7 折
|真人快打 1
|50
|348
|1.4 折
|真人快打 X
|13
|68
|1.9 折
|真三国无双 6：猛将传完整版
|35
|129
|2.7 折
|阵线推进官
|20
|52
|3.8 折
|针影裁梦
|47
|59
|8.0 折
|真知之岛
|27.5
|110
|2.5 折
|指环王：重返莫瑞亚
|35
|108
|3.2 折
|指尖疾速：打字狂潮
|24
|39
|6.2 折
|滞困: 异星黎明
|46.2
|132
|3.5 折
|致命利爪
|63
|92
|6.8 折
|纸头
|57
|76
|7.5 折
|织织和飞飞
|7.2
|11
|6.5 折
|蜘蛛侠：迈尔斯 · 墨拉莱斯
|138
|345
|4.0 折
|终结者：反抗军
|28
|139
|2.0 折
|终极街头霸王 4：街机版
|18
|148
|1.2 折
|终极拉扯
|13
|90
|1.4 折
|重力回路
|23
|66
|3.5 折
|中土世界：暗影魔多
|13
|68
|1.9 折
|庄园领主
|97
|149
|6.5 折
|祝姫
|18
|90
|2.0 折
|铸剑大师
|12
|15
|8.0 折
|祝你好死
|30
|100
|3.0 折
|捉鬼敢死队重制版
|20
|100
|2.0 折
|最高指挥官 2
|9
|45
|2.0 折
|最高指挥官：钢铁联盟
|9
|45
|2.0 折
|最后的加油站
|21
|57
|3.7 折
|最后的战役：劫后余生
|26
|92
|2.8 折
|最后生还者 1
|207
|414
|5.0 折
|最后生还者 2 重制版
|231.2
|345
|6.7 折
|罪托邦
|79
|175
|4.5 折
|最终幻想 7 重生
|34
|248
|1.4 折
|最终幻想 7：核心危机重聚
|63
|198
|3.2 折
|最终幻想 7 重制版
|33
|198
|1.7 折
|最终幻想 8 重置版
|45
|125
|3.6 折
|最终幻想 12：黄道纪元
|86
|318
|2.7 折
|最终幻想 15
|63
|230
|2.7 折
|最终幻想 16
|108
|298
|3.6 折
|最终幻想 X/X-2 高清重制版
|32
|88
|3.6 折
|最终幻想战略版：伊瓦利斯编年史
|161
|298
|5.4 折