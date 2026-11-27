IT之家 11 月 27 日消息，科技媒体 Phys 昨日（11 月 26 日）发布博文，报道称最新研究警告，随着 5G 网络在人口密集城市大规模部署，其信号泄漏可能干扰气象卫星对大气水汽的观测，进而影响暴雨、飓风等高影响天气的预报。

这项研究由美国罗格斯大学的研究团队推进，第一作者为 Behzad Golparvar，相关研究于 10 月 16 日发表在《地球物理研究快报》，题目名为《预计的 5G 干扰可能削弱被动微波辐射资料同化并改变高影响天气预报》。

在现有的设计框架下，气象卫星主要通过测量约 23.8 吉赫兹频段的自然微波，判断低层大气中的水汽含量。这些数据是天气模式初始化的重要输入。然而，5G 的 n258 频段覆盖 24.25 至 27.5 吉赫兹，与卫星观测频段十分接近；其较低端与卫星所用波长仅相差约 0.2 毫米，因此存在干扰风险。

研究团队指出，单个 5G 发射器泄漏到卫星频段的能量或许有限，但密集城区需要大量小型基站来维持覆盖。当成千上万个发射器同时运行时，泄漏能量可能累积，抬高卫星在观测区域内测得的亮度温度，使原本用于天气模式的观测数据出现偏差。

为评估这一风险，来自美国新泽西州和马里兰州的研究人员构建了 2025 年、2030 年和 2040 年美国城市 5G 部署情景，并结合县级人口、都市区分类、网络效率及发射器泄漏假设进行分析。

他们随后将模拟干扰叠加到真实卫星观测中，输入美国国家海洋和大气管理局的 UFS-JEDI 预报与资料同化系统，并以 2021 年飓风“艾达”残余环流为案例，开展了 12 小时预报模拟。

结果显示，在 2040 年低网络效率、较强泄漏的情景下，主要城市上空的卫星亮度温度偏差最高可达 3.75 开尔文。局部 12 小时降水量差异最高达 10 毫米，近地面 2 米气温差异超过 2 摄氏度。

更重要的是，一些变化并非只出现在基站密集的城市，会出现在海上或城市下风向地区，说明局部观测扰动可能随大气环流扩散，影响更大范围的预报。

研究还发现，干扰可能通过两种途径损害预报。其一，受污染的观测数据可能通过质量控制环节，把偏差信息带入天气模式；其二，系统可能因怀疑数据异常而将其剔除，反而丢掉对湿度变化非常敏感、原本有价值的观测。

研究人员强调，这项工作基于单一飓风案例和特定情景，尚需在其他风暴及日常天气预报中开展更长时间、更多案例的检验，才能判断其对实际预报能力的平均影响。

为降低风险，团队建议改进 5G 设备滤波器以减少信号泄漏，提高网络效率以减少基站数量，改进气象软件以识别受污染信号，并在网络设计中对区域内 5G 发射器的总体泄漏设置上限。

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