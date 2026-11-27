IT之家 11 月 27 日消息，科技媒体 Android Authority 昨日（11 月 26 日）发布博文，通过挖掘 One UI 9.5 首个 Beta 测试版更新代码，发现名为 SPAC 的全新框架，其设计思路与苹果的“私有云计算”（Private Cloud Compute，PCC）高度相似。

IT之家注：苹果的“私有云计算”是为 Apple Intelligence 打造的云端 AI 隐私架构，当任务复杂到 iPhone 无法本地完成后，苹果会在专用服务器上处理请求，在技术上尽量减少获取和留存个人数据的机会，并让用户使用更强大的云端 AI。

图源：苹果

而在 Galaxy AI 方面，三星目前对云端处理的承诺主要是政策层面的，例如照片编辑器会说明图片“将被发送到服务器处理，但不会被三星存储”。而 SPAC 框架有望解决这个矛盾。

根据代码分析，SPAC 似乎会通过一个名为 Arcane 的服务器端网关，并配合 token、身份验证和欺诈检测等服务处理匿名化的云端 Galaxy AI 请求。用户请求仍会发送到云端服务器，但请求内容会被匿名化、加密，并尽量让三星无法将请求与具体用户身份关联起来。

隐私保护方面，从代码细节来看，SPAC 将通过多重机制保护用户隐私，受限用户请求先经第三方中继转发，三星虽能处理请求内容，却难以获知请求来源。

手机在发送数据前，还会验证三星服务器是否运行未经篡改的官方软件；相关服务器软件或将被记录在难以悄然更改的公开记录中，以防针对特定用户替换程序。此外，手机似乎会获得一次性通行证，用于证明用户是真实的 Galaxy 用户，同时不暴露其具体身份。

代码还显示，SPAC 可能会接入多个 AI 模型，包括谷歌的 Gemma 4、阿里巴巴的 Qwen 3.6，以及 Black Forest Labs 的 FLUX.2 klein 4B 和 Stable Diffusion 模型。

照片编辑器代码中还出现了 OpenAI 的文本转语音模型、三星自研的 Gauss，以及 Meta 的 V-JEPA，但目前尚无法确认这些模型是否已被实际使用。

从功能上看，SPAC 未来可能覆盖相当广泛的 Galaxy AI 场景，包括 AI 选择、云端照片修复与放大、实时语音翻译、摘要、语气调整、表情符号建议、写作辅助、Now Brief，以及名为“Bixby work”的功能等。若这些功能逐步迁移到 SPAC，Galaxy AI 的云端能力有望在保持功能强度的同时，获得更强的隐私保障。

不过，该功能目前尚未在 Galaxy S26 Ultra 上实际启用。测试人员在试用写作助手、AI 选择、笔记助手、Now Brief 和同声传译等功能时，均未发现 SPAC 被调用；现有功能仍使用三星既有云端服务或本地处理。