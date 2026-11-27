IT之家 11 月 27 日消息，当地时间 25 日，微软推出 Visual Studio Code 1.148，进一步完善了应用的 AI 功能，重点优化智能体的使用体验。本次更新最受关注的新功能，是允许 AI 智能体工作时阻止电脑自动进入睡眠状态。

这项功能目前处于预览阶段，提供三种设置模式：智能体工作时始终保持电脑唤醒、仅在笔记本电脑接通电源时保持唤醒、完全关闭。

另一项重要更新是支持直接在隔离的开发容器（Dev Container）中运行智能体。此前，用户需要准备一个通常名为 devcontainer.json 的配置文件，才能将智能体放入独立的开发容器中运行。现在，VS Code 提供了预先配置好的 Ubuntu 容器，用户无需自行编写配置文件，就能直接启动智能体。

VS Code 还进一步完善了隔离环境的管理方式。据IT之家了解，新版本新增了针对不同远程智能体主机的独立沙盒配置方案，可以根据智能体的运行环境分别设置权限。

这项功能目前仍处于实验阶段。例如，用户可以允许某台机器上的智能体访问网络，同时限制另一台机器上的智能体的权限。各套沙盒配置方案还可以保存下来，以便日后重复使用。

以下是 VS Code 1.148 最重要的新功能和改进：

让智能体持续运行（预览版）： 智能体工作期间，阻止受支持的主机因空闲而自动进入睡眠状态。

工作树清理： 清除远程主机上闲置的智能体工作树，释放磁盘空间。

沙盒配置方案（实验性）： 针对不同远程智能体主机分别定制沙盒规则，并保存配置以供重复使用。

创建开发容器（实验性）： 无需手动编写容器配置，就能为智能体创建独立的 Linux 工作环境。

智能体聊天性能优化： 减少等待 Agent Host 开始回复所需的时间。

参考

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