IT之家 11 月 27 日消息，今日，中国科学技术大学徐铜文教授、李兴亚特任教授联合安徽大学伍斌副教授团队在《科学》（Science）期刊发表研究，揭示了一种反常识的离子传质现象。

简单来说，当共价有机框架（COF）膜的通道缩小到亚 1 纳米时，原本应传导阴离子的荷正电通道，反而表现出对阳离子的高选择性。研究团队将这一机制命名为“反离子限域（CIC）效应”。

▲ 图 1.反离子限域（CIC）效应诱导亚纳米 COF 膜通道电荷极性反转

▲ 图 2.CIC 效应提升 COF 膜混合盐体系中离子分离性能

这一发现直接挑战了膜分离领域的经典 Donnan-Manning 模型。该模型认为，荷正电通道传导阴离子，荷负电通道传导阳离子。但在亚纳米尺度下，离子与通道壁、离子与离子之间的相互作用占据主导，传递行为显著偏离宏观规律。

研究团队通过精准设计 COF 单元结构，构筑了化学环境相似、孔径不同的两种荷正电通道：亚 2 纳米的 TATGCl 膜和亚 1 纳米的 TbTGCl 膜，并系统对比了反离子的分布与动力学特性。

实验与模拟结果显示，在亚 1 纳米通道中，受限的反离子（如 Cl⁻）会重构通道壁内部的静电环境，使孔道中心呈现出显著的负电性，从而逆转了通道的整体电荷极性，将原本的阴离子选择性翻转为阳离子选择性。这种静电反转完全由反离子限域介导，而非特异性吸附所致。

更具应用价值的是，CIC 机制在混合盐体系中表现出反直觉的增强效应。在实际的复杂卤水环境中，共存离子通常会与目标离子竞争通道，导致膜的选择性显著下降。然而，CIC 效应在亚 1 纳米通道内形成了“次级限域”区域，有效抑制了共存离子的竞争。

在二元混合盐体系中，TbTGCl 膜对一价 / 多价阳离子的实际选择性不仅没有衰减，反而大幅超越单盐理想值。例如，其对 K⁺/Sc³⁺的选择性从理想值 1237 升至 4543，对 K⁺/Mg²⁺的选择性则达到 526。在模拟东台吉乃尔湖卤水（Mg²⁺/Li⁺质量比 22）的测试中，该膜对 Li⁺/Mg²⁺的选择性达到约 79。

IT之家注：COF 膜是由有机分子通过共价键连接而成的晶态多孔材料，其孔径可被精确调控至亚纳米级别，近年来被视为实现精准离子筛分的重要平台。

该研究为高盐度水处理、复杂卤水提锂等场景提供了新的膜材料设计范式，即利用反离子自身的限域行为来重构通道的静电环境，而非单纯依赖孔道尺寸或壁面电荷。

论文链接：https://www.science.org/doi/10.1126/science.aef1323

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