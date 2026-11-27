IT之家 11 月 27 日消息，中国移动广东公司 11 月 22 日发布《中国移动广东公司关于 2G 有序退网的公告》称，为整合资源提升服务品质，公司决定对 2G 网络实施有序退网，2G 网络退网完成后仅适用 2G 网络的相关业务将同步终止服务。

自公告发布之日起 30 日后，广东省的中国移动 2G 网络将逐步退出服务，具体根据各区域情况分阶段实施。届时，仅支持 2G 网络的终端、资费套餐和 SIM 卡将无法使用，建议及时升级。公司将为客户提供购机、物联网模组、套餐优惠以及免费更换个人 USIM 卡等服务，全力做好保障支撑。

公告提到，目前 2G 网络设备服役年限较长，部分设备已进入生命周期末期，相关设备供应商已停止 2G 设备及零配件的生产供应、维保维修服务，2G 网络已难以提供稳定连续的服务。与此同时，随着移动通信技术不断演进，4G、5G 网络已成为移动通信服务的主要承载网络，2G 网络的用户规模和业务需求持续下降。

2021 年，工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，明确提出加快 2G、3G 网络退网，统筹 4G 与 5G 网络协同发展。目前，中国移动 4G/5G 网络已实现广东全省城乡深度覆盖。

IT之家获悉，广东于 20 世纪 90 年代初率先启动 GSM 试验网建设，并于 1994 年开通我国第一个省级数字移动通信网（2G）。