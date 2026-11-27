IT之家 11 月 27 日消息，月之暗面今天（27 日）上午宣布，Kimi 科研支持计划开放申请，首期将面向自然科学、工程学及相关交叉学科的科研人员，入选申请者将获得 Kimi API 额度、Kimi 团队的技术支持等。

Kimi API 额度，具体额度根据研究需求与评审结果确定

Kimi 团队的技术支持，以及优先体验新模型、获取精选研究与社区资源的机会

优秀研究者及团队，获得更长期、更深入的技术与资源支持

IT之家从官方公告获悉，月之暗面表示，相信 AI 既能加速科学研究的进程，也能拓展科学探索的边界：让更多大胆的设想有机会走向验证。从生命健康到能源材料，从基础科学的前沿到尚未触及的未知领域，仍有无数重要的科学问题等待解答。

公告提到，其中一些问题服务于较小的人群，一些研究周期漫长、短期回报有限，还有一些横跨多个学科，难以被既有研究体系充分覆盖。它们没有被充分探索，并不意味着它们不重要。

月之暗面表示，AI 有望降低探索这些问题的门槛，让更多有长远价值的研究不因资源约束而止步，让更多有才华的研究者能够将自己真正关心的问题推进下去。“这种广泛、持续、开放的探索能力，是人类科学不断向前的共同基础。”

申请地址

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