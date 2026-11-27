IT之家 11 月 27 日消息，当地时间 11 月 26 日，尼康资讯网站 Nikon Rumors 曝光了一封据称来自尼康英国销售支持团队的邮件。

邮件明确表示，D850 已进入产品生命周期终止（End of Life）阶段，后续不会再有新货供应，也不再接受新订单。

根据 Nikon Rumors 的报道，英国摄影器材零售商 WEX Photo 已经不再列出 D850，德国零售商 Foto Erhard 则仅剩少量套机库存。美国市场仍有现货供应，部分渠道还提供降价优惠。

截至目前，尼康官方网站目前仍保留 D850 的产品介绍页面，尼康美国官网也仍有该机的销售页面。因此，此次邮件所反映的情况更接近停止后续供货和接受新订单，并不意味着全球零售渠道的现有库存已经全部售罄。

IT之家注：尼康 D850 于 2017 年发布，采用 4570 万有效像素全画幅背照式 CMOS 传感器，搭载 EXPEED 5 图像处理器，支持 7 张 / 秒连拍，安装 MB-D18 电池手柄后最高可达到 9 张 / 秒。该机还配备 153 点自动对焦系统，支持全画幅 4K UHD 视频录制。