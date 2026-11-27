IT之家 11 月 27 日消息，JetBrains 发布《2026 开发者生态系统现状》报告，报告称 AI 正在深入日常开发流程，55% 的受访者认为采用 AI 后创造力有所提升，但 46% 的人也感到对代码的“归属感”下降。

《开发者生态系统现状》年度调查已进入第十年，本次收集了全球 28,945 名开发者的有效反馈，内容覆盖编程语言与框架、人工智能集成、开发工具、职业发展、薪酬待遇以及身心健康等议题，并首次系统回顾了过去十年开发者生态的演变。

该报告梳理了不同领域开发者构建技术栈的方式，包括最受欢迎的编程语言、相关框架，以及支撑软件运行的数据库和云服务。报告还专门回顾了编程语言十年来的使用变化，为观察行业技术路线提供了长期数据参考。

人工智能（AI）成为今年报告的核心议题之一。JetBrains 将这一趋势概括为“从认知走向实践”，开发者使用 AI 已成为常态，在工作中至少使用一种 AI 工具的在职开发者百分比达到 96%。

在工具选择方面，Anthropic Claude Code 的使用率为 39%，位居前列；GitHub Copilot 为 21%，ChatGPT 聊天机器人为 17%，OpenAI Codex 和 Anthropic Claude 聊天机器人均为 16%。

AI 智能体正在进入开发工作流的核心。超过半数使用编码智能体的在职开发者表示，过去一个月里，其超过 60% 的开发任务借助 AI 智能体完成。经验更丰富的开发者更倾向于为智能体提供项目上下文、准则文件、规范和验证方式。

不过，开发者对 AI 生成代码的评价存在经验差异。拥有 1 至 2 年经验的开发者中，60% 认为 AI 生成的方案略优于或明显优于自己编写的方案；而在拥有 16 年及以上经验的开发者中，这一比例为 47%。

经常使用 AI 的开发者中，76% 表示编码和开发速度加快，74% 认为重复性任务完成得更快，73% 表示整体工作效率提高，59% 表示学习新技术、框架或语言的速度加快，48% 认为脑力消耗有所减少。

但效率红利并非没有代价。58% 的开发者表示，需要花更多时间审查 AI 生成的代码或其他产物；42% 需要花更多时间纠正或重写相关内容；38% 难以让 AI 工具生成预期结果。

组织层面的采用同样呈现分化。三分之二的开发者表示，所在组织的大部分编码人员已在使用 AI 开发工具；54% 的小型组织开发者称超过 80% 的同事在使用 AI，大型组织这一比例为 37%。

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